В 2012 году Северную столицу посетят на 10% больше гостей, чем в 2011 году

В 2011 году Северную столицу Российской Федерации посетили более 5,5 миллионов туристов. По мнению экспертов туристической отрасли, увеличение количества иностранных туристов будет вызвано, прежде всего, за счет гостей из стран Восточной Европы, Израиля, Индии, а также Китая.



Последнему уделяется особое внимание, ведь на фоне стабильно растущей экономики Китая китайский средний класс стабильно богатеет. Граждане этой страны, имеющие средний достаток, все чаще проводят время в заграничных поездках. А в последнее время проявляют большой интерес к городам и курортам России. Во всем мире туристическая индустрия все больше ориентируются на эту страну, в том числе и отельеры Санкт-Петербурга. В мировой практике уже были подобные случаи, когда в 50-х годах туристический рынок был вынужден резко перемениться в связи с масштабным потоком туристов из Америки.



Гостиничный рынок Петербурга готов к такому потоку туристов. В настоящее время, согласно данным экспертов, в городе насчитывается около восьмиста отелей. Это заведения самых различных уровней. Это комфортабельные и достаточно дорогие гостиницы уровня 5-ти звезд, которых в Санкт-Петербурге 5-10%, 4-звездочных гостиниц примерно в два раза больше, заведений уровня одной и двух звезд - 15-20%. Основной сегмент гостиничного рынка Санкт-Петербурга - это 3-звездочные гостиницы и те гостиницы, которые себя позиционируют как таковые, но не проходили классификацию. Особую популярность они получили за удачное сочетание качества обслуживания и достаточно приемлемой цены.



Впрочем некоторые специалисты видят еще ряд причин, которые мешают полноценному развитию туристической сферы Петербурга. В отличие от относительно нормального развития гостиничного хозяйства гастрономической составляющей туристического хозяйства не уделено должного внимания. Парижские круассаны, мюнхенские колбаски, даже тульские пряники известны во всем мире, а вот Санкт-Петербург не имеет продукта, который мог бы стать своего рода гастрономическим символом. По мнению туристов, посетивших город, проще найти хорошую кофейню, чем хороший ресторан. Хотя достаточно широким выбором гостиниц, как иностранные туристы, так и российские, все же довольны.