Путешествие в космос на лифте может стать реальным

Японская компания Obayashi намерена в 2050 году запустить космический лифт, который будет перевозить грузы и пассажиров по движущейся до Луны ленте из углеродных нанотрубок. Скорость нового транспортного средства будет составлять 200 км/ч.

Путешествие будет занимать около недели. Энергией транспортное средство будет обеспечиваться солнечными панелями, сообщает ruvr.ru. Тросы из нанотрубок будут протянуты на высоту 96 тысяч километров. Максимальная высота для туристов определена в 36 тыс. км, на этой высоте создадут космический отель. Кабина лифта будет вмещать 30 человек.



Идея космического подъёмника появилась ещё в 1895 году, когда русский ученый Константин Циолковский сформулировал идею башни для достижения геостационарной орбиты с поверхности планеты Земля. Эта идея была не раз использована в научной фантастике, а в последние годы в американском агентстве НАСА всё чаще проходят конференции, касающиеся воплощения этой идеи в жизнь.



