В Петербурге обсудят,как улучшить подготовку кадров в сфере туризма

В Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете сегодня состоится VIII

Международная научно-практическая конференция факультета туризма и гостиничного хозяйства, посвященная улучшению качества подготовки профессиональных кадров сферы гостиничного и туристского бизнеса, сообщили «БалтИнфо» в комитете по инвестициям и стратегическим проектам.



В конференции примут участие научные деятели и ведущие специалисты туристской отрасли, сотрудники Городского туристско-информационного бюро Петербурга. В рамках научно-практической конференции пройдут мастер-классы и круглые столы, будут заслушаны доклады молодых ученых.



«В условиях постоянно развивающейся инфраструктуры туризма вопрос обеспечения текущих и перспективных потребностей туристской отрасли профессиональными кадрами одинаково актуален как для сферы образования, так и для сферы реальной экономики. Подобные конференции, в рамках которых практики сферы туризма делятся опытом со студентами и выпускниками профильных учебных заведений, способствуют повышению уровня подготовки и мотивации будущих кадров туристической отрасли» - прокомментировала предстоящее событие начальник управления по туризму комитета по инвестициям и стратегическим проектам Марианна Орджоникидзе.