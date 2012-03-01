Жизнь российского туриста стала стоить значительно дороже

Министерство финансов подготовило ряд поправок к закону "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Одна из них – обязательное медицинское страхование туристов на сумму в миллион рублей.



Сейчас подобные правила действуют только в шенгенской зоне. Для остальных направлений, в том числе популярных у россиян Турции и Египта, страховка является добровольной, и размер её остаётся на усмотрение путешественников.



Инициатива возникла после ряда чрезвычайных происшествий, в которых оказались наши соотечественники за рубежом. Теперь страховать туристов будут вне зависимости от требований принимающей стороны, говорит член комитета Всероссийского союза страховщиков по вопросам страхования в сфере туризма Юлия Алчеева.



"Услуги в Турции и в Таиланде не дешевле, чем в Европе, это заблуждение. Всё чаще и чаще турист сталкивается с той ситуацией, когда ему не хватает страховой суммы для оплаты помощи медицинской, медико-транспортных услуг, эвакуации. Потому что добровольно страхуется на большие страховые суммы или на расширенный пакет не более 15 процентов", — говорит Алчеева.

Что наиболее важно: поправки, предложенные Минфином, увеличивают количество страховых случаев, а также чётко определяют список медико-транспортных расходов.

Для туристов принятие новых правил, скорее всего, останется незамеченным. То есть сами путёвки практически не подорожают, сообщают «Вести.ру». Тех, кто любит путешествовать самостоятельно, новые правила не коснутся — "Закон о туристской деятельности" на них не распространяется.



