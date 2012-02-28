В Москве во вторник утром руководство "Ланта-тур вояж" собрало всех оставшихся в фирме сотрудников - около 50 человек из 300, которые работали в центральном офисе до момента краха туроператора в конце января, и заявило о закрытии компании.

"Нам было сказано Светланой Никифоровой, вице-президентом компании, что на данном этапе восстановление работы фирмы невозможно. Всем было предложено разойтись, зарплаты выплачено так и не было", - сообщил инсайдерский источник в Ланте-тур вояж", - передает инфогруппа "Турпром".

Еще 22 февраля в компании оставалось 150.

Тем временем, во вторник первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович сообщил журналистам, что ущерб, причиненный клиентам "Ланта-тур вояж", составил около 300 млн руб. Он уточнил, что в страховую компанию "Ингосстрах" уже поданы претензии от туристов, которые не смогли поехать на отдых из-за приостановки деятельности туроператора, на общую сумму более 200 млн руб. А гражданская ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств "Ланта-тур вояж" застрахована в "Ингосстрахе" на 100 миллионов рублей.

"То есть люди в лучшем случае получат половину от того, что заплатили", - подчеркнул Канторович.

Но и с получением этой "половины" следует поспешить. Срок действия страховки истекает 31 мая.

"АН" писали, что 7 февраля туроператор "Ланта-тур вояж" принёс глубокие извинения своим клиентам и обещал восстановить деятельность в течение ближайших семи дней, до 14 февраля. По данным Ростуризма на вечер 6 февраля, за границей оставались 870 туристов "Ланта-тура".

В момент приостановления в январе операционной деятельности одного из старейших российских туроператоров за рубежом находились более 3,2 тысячи его клиентов. Еще около тысячи россиян не смогли отправиться на отдых по путевкам "Ланта-тур". Премьер Владимир Путин отдал распоряжение и банк ВТБ 1 февраля предоставил компании пятилетний кредит на $7 млн.

Гром над клиентами "Ланта-тур вояж"грянул в ночь на субботу 28 января. Люди промаялись в Домодедово и Шереметьево полсуток в ожидании вылета на отдых, а утром их отправили по домам. "Ланта" существовала более 12 лет и обслуживала такие направления, как Таиланд, Вьетнам, Индия.

31 января сотрудники СК России по Москве возбудили уголовное дело в отношении руководителей туристической компании за мошенничество. По мнению следствия, в результате неправомерных действий руководителей компании "Ланта-тур вояж" пострадали более 3,5 тысяч граждан, которым причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Оговоренные договорами денежные суммы компанией были получены в полном объеме. Однако, взятые на себя перед клиентами обязательства, руководство компании умышленно не выполнило, объявив 27 января о предстоящем банкротстве и присвоив полученные денежные средства граждан, сообщил тогда официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. В тот момент за границей находились более трех тысяч клиентов компании, многие из которых столкнулись с проблемами при выселении из гостиниц.