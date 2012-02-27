С одноразовой визой теперь в Скандинавии не погуляешь

Плаваешь себе на пароме по водам Балтийского моря. Вышел в Хельсинки погулять – красота, а вот в другом городе уже подышать северным воздухом не получится. Теперь с однократной визой больше одного раза на твердую землю не сойдешь.



Для пассажиров круизных паромов, что заходят в порты Финляндии, с 1 марта 2012 года начинают действовать новые визовые правила: желающие выйти на берег на прогулку, будут проходить пограничный контроль как въехавшие в Шенгенскую зону. А по возвращении на борт туристам проставят отметку о выезде из Шенгена. То есть те, у кого одноразовая виза смогут прогуляться по Финляндии один раз за круиз. А для обладателей мультивиз подобных ограничений соответственно не будет.



Для туристов, которые не собираются выходить на берег, Шенгенское разрешение вообще не требуется. Помимо этого, отдыхающим с одноразовой визой разрешается вернуться на борт, если они забыли что-нибудь перед прогулкой. В этом случае отметка о «выезде» в паспорте не проставляется, однако пассажира на борту парома может сопровождать сотрудник финской погранслужбы.



Руководители российских туристических компаний, которые занимаются круизными паромными турами, говорят, что визовые нововведения ощутимо не ударят по интересам путешественников. Большая часть туристов, которая отправляются в плавание, имеет на руках мультивизы.



- У нас 95 процентов пассажиров наших паромов «Принцесса Мария» и «Принцесса Анастасия» – обладатели мультивиз, - разъяснил ситуацию руководитель отдела по маркетингу компании «ST.PETER LINE» Андрей Мушкарев. - Мы обсуждали ситуацию с шведским и финским консульством, и нам обещали, что граждане, обращающиеся за визой для поездки на пароме, будут сразу получать многократную визу. Компанией принимаются усилия для того, чтобы ускорить процедуру прохождения паспортного контроля. В Хельсинки у нас новый терминал с большим количеством кабинок паспортного контроля для удобства пассажиров.