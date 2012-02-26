Зима-2012 до полусмерти потрепала крымские курорты, мародеры добивают

Гигантский ущерб нанесла суровая зима и штормовые ветры Крымскому полуострову. Восстановление только двух главных курортов Алушты и Ялты обойдется около $5,5 млн. Власти Автономной республики Крым надеются на помощь Киева. А некоторые крымчане - на слабость правоохранников.

АН" писали, что самые видимые разрушения принес 8-бальный шторм, обрушившийся на северный берег Черного моря две недели назад. Он обезобразил не только жемчужины Крыма - Алушту и Ялту, но и все побережье полуострова.

Правительство республики попросило помощи Киева. Вначале шла сумма о 16 миллионах гривен (около 2 миллионов долларов) на восстановительные работы. Однако, на минувшей неделе республиканский комитет Крыма по строительству и архитектуре переоценил размер ущерба, нанесенного морским штормом берегоукрепительным сооружениям Ялты и Алушты с 16 до 44 млн. грн.

"У нас готовы документы, уже звонили из кабинета министров Украины по этому вопросу. Но это мы говорим о набережных Ялты и Алушты, а вообще очень сильные повреждения всей береговой линии от Фороса до Судака", - заявил председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев, передает агентство е-Крым

Глава Совмина отметил, что, скорее всего, к началу курортного сезона удастся отремонтировать набережные только в крупных туристических городах. Полный объем причиненного стихией ущерба подсчитают еще не скоро.

Пока чиновники рисуют строительно-восстановительные сметы, предприимчивые крымчане растаскивают останки разрушенных набережных. В минувшую пятницу милиционерам пришлось вызывать опергруппу, чтобы предотвратить хищение металлоконструкций с набережной Алушты в объеме микроавтобуса "Форд Транзит".

Владельцы пункта металлолома, обокравшие несчастный курорт, не просто не испугались остановивших их гаишников, а набрались наглости вызвать подмогу из "своих". В этот раз победил Закон, обошлось без жертв.