МЧС не рекомендует умным туристам ходить в горы Северного Кавказа на этой неделе

Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии распространило предупреждение о возможных ЧС из-за опасности схода снежных лавин в горах республики. Они могут стать причиной травматизма туристов, спортсменов и пограничников в районах схода.

"С 24-26 февраля в горах Карачаево-Черкесской республики лавиноопасно. Из-за схода снежных лавин возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением в горных районах автодорог федерального и местного значения, строений, линий связи и электропередач", - сообщила агентству "Интерфакс-Юг" представитель ГУ МЧС России по Карачаево-Черкессии Бэла Черкесова в пятницу.

Спасатели КЧР просят жителей и гостей республики покинуть опасные места, быть предельно внимательными к сообщениям представителей органов местного самоуправления, строго следовать их рекомендациям, воздержаться от восхождений, а также соблюдать правила личной безопасности.

Напомним, в горах Карачаево-Черкессии много лагерей отдыха и турбаз, действует свыше 60 туристических маршрутов, в том числе конные. В республике расположены широко известные центры международного туризма, альпинизма и горнолыжного спорта – Домбай и Теберда, по своей красоте (не по комфорту) превосходящие знаменитые горные курортные комплексы.