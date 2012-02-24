В Удмуртии строят новый туристический объект - дом Бабы Яги

Строительство избушки Бабы-Яги стартовало близ берега реки Яга в Граховском районе Удмуртии. В состав резиденции колоритного сказочного персонажа войдут две избушки, которые смогут крутиться на месте.





Сама же Баба Яга планирует перебраться в свое жилище уже к лету и сможет принимать гостей. Возле избушки Бабы-Яги будет возведена сценическая площадка, где творческие коллективы будут проводить театрализованные представления. У администрации региона в планах введение в проект резиденции и Кащея Бессмертного и строительство комплекса для туристов, основой которого станут крутящиеся дома.