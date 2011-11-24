В Египте откроют представительства Ростуризма

//Туризм

24 ноября 2011, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта 1tv.ru

Федеральное Агентство по туризму (Ростуризм) планирует открыть свои представительства в Египте в 2013 году, сообщил в четверг глава ведомства Александр Радьков. По его мнению, необходимость в них давно назрела.

Представительства будут выполнять, прежде всего, функцию содействия соотечественникам, туристам в различных вопросах, связанных с их пребыванием в этой стране, подчеркнул Радьков.

Отметим, что обострение политической ситуации в Египте сократило поток россиян в этом году на курорты Красного моря, по информации туроператоров, примерно на 40%.

"АН" писали, что в целом российские туристы не отказываются от поездок в Египет даже после предупреждения МИД в связи с новой волной акций протеста в этой стране.