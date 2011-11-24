В Египте откроют представительства Ростуризма

Федеральное Агентство по туризму (Ростуризм) планирует открыть свои представительства в Египте в 2013 году, сообщил в четверг глава ведомства Александр Радьков. По его мнению, необходимость в них давно назрела.
Представительства будут выполнять, прежде всего, функцию содействия соотечественникам, туристам в различных вопросах, связанных с их пребыванием в этой стране, подчеркнул Радьков.
Отметим, что обострение политической ситуации в Египте сократило поток россиян в этом году на курорты Красного моря, по информации туроператоров, примерно на 40%.
"АН" писали, что в целом российские туристы не отказываются от поездок в Египет даже после предупреждения МИД в связи с новой волной акций протеста в этой стране.