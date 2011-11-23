Россияне не слышат предупреждения МИДа по ситуации в Египте

//Туризм

23 ноября 2011, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта wm-forum.info

Российские туристы не отказываются от поездок в Египет даже после предупреждения МИД в связи с новой волной акций протеста в этой стране. Об этом сообщили в среду в Российском союзе туриндустрии.

"АН" писали, что 21 ноября МИД рекомендовал российским гражданам, находящимся в Египте, "избегать районов проведения массовых протестных акций и демонстраций, а тем, кто прибыл в эту страну в туристических целях, воздерживаться от поездок за пределы курортных зон".

Напомним, что Высший совет вооруженных сил Египта принял отставку правительства Исама Шарафа, но массовые акции протеста, вылившиеся в столкновения демонстрантов с силами правопорядка, продолжаются в Каире, Александрии и ряде других крупных городов Египта.

По поступающим сообщениям, пострадали сотни человек, имеются человеческие жертвы. По данным Минздрава Египта, число погибших в результате беспорядков возросло до 31 человека.