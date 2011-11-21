МИД РФ предостерегает туристов от поездок за пределы курортных зон Египта

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21 ноября 2011, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта actualcomment.ru

Россия обеспокоена ситуацией в Египте и призывает стороны конфликта к сдержанности и диалогу, сообщил в понедельник МИД РФ. Кроме того, ведомство вновь рекомендует российским туристам быть осторожными.

"События, происходящие в дружественном Египте, вызывают обеспокоенность. Выход из сложившейся ситуации видим в недопущении насилия, проявлении сдержанности всеми сторонами, решении возникающих проблем и противоречий, естественных на этапе фундаментальных демократических преобразований в стране, через диалог, без использования силовых методов", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Одновременно подтверждаем рекомендацию российским гражданам, находящимся в Египте, избегать районов проведения массовых протестных акций и демонстраций, а тем, кто прибыл в эту страну в туристических целях,- воздерживаться от поездок за пределы курортных зон", - передаёт сообщение дипломатического ведомства.

В нем также отмечается, что в России "убеждены, что это позволит обеспечить спокойствие и стабильность, продолжить начатый в Египте процесс назревших социально-экономических преобразований в интересах всех египтян".

АН писали, что на площади Тахрир в Каире в ходе беспорядков погибли 20 человек. Общее число пострадавших приблизилось к двум тысячам. Самые ожесточенные и кровопролитные столкновения демонстрантов и полиции со времен народного восстания 25 января 2011 года возникли в минувшие выходные.

Главное требование протестующих - скорейшая передача власти от военных гражданскому руководству.