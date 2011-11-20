Швейцария: туристам-нудистам придётся найти себе новую страну для развлечений

//Туризм

20 ноября 2011, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта rbc.ua

Путешествующие голыми по Альпам туристы будут оштрафованы местными властями. Такое решение принял накануне Верховный суд Швейцарии по итогам рассмотрения жалобы туриста-нудиста на штраф, наложенный на него кантоном Аппенцелль.

Путешественник был оштрафован на 100 швейцарских франков (около 81 евро) после того, как он прошел в обнаженном виде мимо семьи с маленькими детьми в зоне для проведения пикников рядом с христианским реабилитационным центром для наркоманов в восточном кантоне Аппенцелле, сообщает ravel.ria.ru.

Несмотря на то что в Швейцарии нет закона, запрещающего нудизм в общественных местах, власти кантонов могут посчитать поведение туриста нарушением норм поведения в общественном месте, что и стало основанием для того, чтобы Верховный суд страны признал приговор низшей инстанции законным.

Согласно решению суда, кантон имеет право отстаивать нормы приличия, а запрет на походы нагишом по горам является незначительным посягательством на личную свободу.

Немецкоязычный Аппенцелль-Иннероден находится на северо-востоке Швейцарии и считается одним из самых консервативных кантонов страны, его жители крайне религиозны. Право голосовать там было предоставлено женщинам лишь два десятка лет назад.

Прогулки по территории кантона нагишом стали популярны с 2009 г., особенно среди туристов из соседней Германии. Местное население от этого явно не в восторге.

Сообщается также, что постановление суда будет распространяться на всю территорию Швейцарии, так что любителям "голого туризма" придётся найти себе новую страну для развлечений подобного рода.