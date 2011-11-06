Роспотребнадзор обязал турфирмы настоятельно рекомендовать не ездить в Таиланд

В связи с масштабным наводнением в Таиланде, Роспотребнадзор крайне обеспокоен неблагополучной эпидемиологической ситуацией, сложившейся в настоящее время в стране и не советует российским туристам туда ехать.



В связи с наводнением в Таиланде, формированием лагерей беженцев, разрушением социальных и коммунальных сетей высок риск возникновения очагов инфекционных болезней, в первую очередь передающихся с водой, пищевыми продуктами и кровососущими насекомыми. Не исключено возникновение очагов холеры, брюшного тифа, гепатита, геморрагических лихорадок, предостерегает Роспотребнадзор на своём сайте.

Роспотребнадзор в настоятельной форме посоветовал российским туроператорам отговаривать желающих поехать в Таиланд.

Однако, в случае, если туристы будут настаивать на поездке, то туроператор обязан информировать их о ситуации, сложившейся к настоящему времени в этой экзотической стране с выдачей памяток по мерам профилактики инфекционных болезней, передающихся в условиях тропиков с водой, пищей и кровососущими насекомыми.