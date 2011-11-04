В Подмосковье могут появиться двухэтажные электрички

У туристов может появиться возможность прокатиться по Подмосковью на двухэтажных электричках, ожидается, что поезда "Аэроэкспресса", которые соединяют московские вокзалы с аэропортами, станут двухэтажными.

О таком нестандартном для России решении администрации компании пришлось задуматься после того, как загрузка экспресс-поездов серьезно выросла.

По данным "Аэроэкспресса", в 2008 году электрички перевезли из Москвы в аэропорты и обратно 247 тысяч туристов. В 2009 году услугами компании воспользовались 6,8 миллионов путешественников, а в 2010 году - 10,1 миллиона.

"В ближайшее время есть риск столкнуться с проблемой перегруженности поездов", - заявил представитель компании.

Так что кроме увеличения этажности составов или прокладки отдельных железнодорожных линий способов предоставить туристам больше мест для проезда у "Аэроэкспресса" нет. Двухэтажные составы обойдутся дешевле масштабных работ по прокладке новых путей, если, конечно, они по размерам смогут проходить под существующими шоссейными мостами и пешеходными переходами.