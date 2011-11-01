АТОР: курорты Таиланда безопасны для российских туристов
1 ноября 2011, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]
Обстановка на курортах Таиланда - на островах Паттайя, Самуи, Пхукет - спокойная, никаких признаков наводнения там нет, сообщили во вторник в Ассоциации туроператоров России.
Дорожное и авиасообщение международного аэропорта в Бангкоке с курортами не нарушено и все рейсы в Таиланд выполняются по расписанию, передаёт радио "Маяк".
Между тем, МИД России вновь подтвердили свою рекомендацию россиянам воздерживаться от посещения районов Таиланда, пострадавших от наводнения.