АТОР: курорты Таиланда безопасны для российских туристов

Обстановка на курортах Таиланда - на островах Паттайя, Самуи, Пхукет - спокойная, никаких признаков наводнения там нет, сообщили во вторник в Ассоциации туроператоров России.

Дорожное и авиасообщение международного аэропорта в Бангкоке с курортами не нарушено и все рейсы в Таиланд выполняются по расписанию, передаёт радио "Маяк".

Между тем, МИД России вновь подтвердили свою рекомендацию россиянам воздерживаться от посещения районов Таиланда, пострадавших от наводнения.