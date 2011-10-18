BBC крутит ролик, где прима Большого с диким акцентом зазывает в Москву (видео)

BBC World News начала трансляцию ролика "Moscow. Sincerely Yours" для иностранных туристов по заказу столичного департамента туризма. Минутный клип посвящён открытию Большого театра после реставрации.

Естественно, что главной героиней видео стала прима-балерина Большого Светлана Захарова, акцент которой, рассказывающей по-английски о достоинствах столицы, вызвал бурю негодования в Рунете.

В клипе сюжет незамысловат – короткая прогулка, которая заканчивается в ресторане с видом на Красную площадь.

Предыдущему ролику того же цикла, названному "From Moscow With Love", который запустили в начале сентября на BBC World News, уже доставалось от комментаторов в Рунете. Теперь старый ролик называют "творением гения, работой Микеланджело и Да Винчи – в сравнении с этим".

Каждый месяц до конца года в эфире будут появляться новые видео, а в скором времени ещё два клипа о Москве начнёт транслировать канал Russia Today. Как заявили столичные власти, всего на рекламно-информационную кампанию за рубежом в этом году потратят 35 миллионов рублей.