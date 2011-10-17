Президент Исландии приглашает к себе домой туристов на блины с джемом из ревеня

Исландия, пережившая крушение банков, извержения вулканов и массовые беспорядки за последние несколько лет, запускает интернет-кампанию, приглашая туристов. Среди "завлекаловок" - блины дома у президента.

А ещё - суши с мэром Рейкявика; ночное плавание; гусиная охота и туры по музеям с привидениями. Это только несколько приглашений, которыми могут воспользоваться гости.

Онлайн кампания была разработана креативным агентством The Brooklyn Brothers совместно с национальным туристическим комитетом Исландии.

Президент Оулавюр Рагнар Гримссон призвал жителей показать, что в Исландию стоит приехать и зимой, и сам пригласил туристов в свою президентскую резиденцию на блины со взбитыми сливками и ревеневым джемом.

Более 50 жителей страны зарегистрировались на сайте InspiredByIceland.com и разместили свои видео и фото, привлекая заинтересованных в большем спектре активностей.

"Привет", - пишет, к примеру, супружеская чета из экодеревни Солемар: "Поскольку Исландия является почетным гостем на Франкфуртской книжной ярмарке, мы хотели бы пригласить вас к нам домой на чашку чая и поговорить о литературе. Мы оба заядлые читатели и хотим встретить единомышленников".

Вебсайт содержит раздел "Как добраться туда", отвечает на вопросы такого плана "Когда у вас день" и содержит ссылки на две иссландские авиалинии, а также дает возможность увидеть в прямой трансляции озеро Тйорнин и Голубую лагуну, расположенную на месте плато застывшей лавы.