В России до конца года откроются ещё 6 новых австрийских визовых центров

В Нижнем Новгороде в минувшую пятницу состоялось открытие австрийского визового центра, а до конца года в России до конца 2011 года откроются ещё шесть, сообщает министерство Австрии по европейским и международным делам.

В сообщении говорится, что в в Краснодаре визовый центр откроется 21 октября, в Казани – 28 октября, в Новосибирске – 4 ноября, в Самаре – 11 ноября, в Ростове-на-Дону – 18 ноября, в Красноярске – 25 ноября.

Кроме того, в первом квартале 2012 года откроются еще шесть визовых центров в Хабаровске, Иркутске, Калининграде, Липецке, Уфе и Владивостоке.

В сообщении отмечается, что в настоящее время пока не планируется учреждение визового центра в Москве (подача заявления в консульство Австрии) и Екатеринбурге (подача заявления в консульство Венгрии).

В Санкт-Петербурге визовый центр уже открыт. Решение о выдаче визы или отказе во всех случаях принимается в консульстве в Москве.

Стоимость подачи заявления в фирму VFC составит 26 евро без учета сбора на оформление визы. При этом остается также возможность подачи визовых заявлений в Австрийское посольство в Москве без дополнительных затрат.

К сведению, в 2010 году Австрию посетило 305 тыс. российских туристов, на 32% больше, чем в 2009 году.