Ростуризм: турпоездки в Каир опасны для жизни россиян!

Ростуризм во вторник в очередной раз призвал туроператоров и туристических агентов России исключить столицу Египта из перечня своих услуг в связи с обострением ситуации в этом городе: Каир сейчас опасен для туристов.

В настоящее время в Каире введен комендантский час. Обстановку контролируют подразделения армии и сотрудники МВД.

Напомним, в минувшее воскресенье в Каире прошли массовые демонстрации христиан-коптов, которые закончились столкновениями с полицией. В результате 36 человек погибли и более трехсот получили ранения.