В Международный день туризма Государственный музей-заповедник «Куликово поле» стал лауреатом Национальной туристской премии имени Ю. Сенкевича в номинации «Лучший региональный музей».



Награждение победителей премии в 2011 году проходило по 22 основным номинациям в «Президент-Отеле» в Москве.

В номинации «Лучший региональный музей» участвовали музеи из российских регионов. В пятерку номинантов наряду с музеем-заповедником «Куликово поле» вошли: Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова (Московская обл., с. Мелихово), «Музей кружева» (г. Вологда), Информационный центр – Музей Гидроэнергетики (Ярославская обл., г. Углич), Музейно-выставочный центр «Самара Космическая» (г. Самара).

Сегодня Национальная туристская премия им. Ю. Сенкевича – это престижная, авторитетная, единственная некоммерческая награда в области туризма, вручение которой является значительным событием для профессионалов туристской индустрии.



