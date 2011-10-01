Смог разрушает памятники в Риме, в Венеции - туристы

Смог разрушает памятники архитектуры в Риме. Единственный способ их сохранения – заблаговременные меры по уходу и своевременная реставрация.



К таким выводам пришла специальная комиссия, которая на протяжении продолжительного времени наблюдала за памятниками архитектуры и их зависимостью от природных условий. Как сообщает www.rosbalt.ru, в пятерку объектов, на которые специалисты сейчас обращают пристальное внимание, входят церкви на Трастевере: S. Marco, S. Martino ai Monti, S. Tommaso in Parione, S. Filippo Neri и S. Cecilia. Они находятся близ реки, соответственно, речь идет о высокой влажности и смоге. Что касается скорости разрушения поверхностного слоя, то он составляет приблизительно 6,3 микрон (тысячная доля миллиметра) в год.

Нечто похожее высказали в июле активисты организации "Наша Италия", только сохранности памятников Венеции, по их мнению, угрожает массовый туризм. Уникальный облик города и его атмосфера могут исчезнуть, если не предпринять необходимых мер по их сохранению. Защитники культурного наследия полагают, что итальянские власти недооценивают последствия от пребывания в городе огромного числа туристов. В частности, "Наша Италия" предлагает властям страны контролировать число гостей Венеции.