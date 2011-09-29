Болгария: Российские туристы не пострадали в антицыганских бунтах

Антицыганские выступления в Болгарии не затронули российских туристов, так как большая их часть уже покинула курорты страны, сообщила в четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Пляжный сезон в этой стране закончился и практически все туристы из России, отдыхавшие на черноморских курортах, уже завершили свой отдых и вернулись домой.

В Бургасе еще остаются около 100 россиян, вылет которых в Санкт-Петербург запланирован на 30 сентября, но их беспорядки, связанные с антицыганскими выступлениями, не коснулись, - сказала Майя Ломидзе.

Антицыганские выступления продлжаются в ряде болгарских городов. В частности, в городе Благоевград.

А в акциях протеста в Пловдиве уже приняли участие около 3 тысяч человек, еще около тысячи вышли на улицы столицы страны Софии и Варны.

По данным правоохранительных органов, в Пловдиве, Плевене, Варне, Бургасе и Софии протестующие, в числе которых были футбольные фанаты и праворадикалы, пытались совершить нападения на места компактного проживания цыган и вступали в стычки с полицией и жандармерией.

В среду был арестован цыганский барон Кирил Рашков, действия одного из приближенных которого спровоцировали массовые межэтнические столкновения на юге Болгарии, но антицыганские выступления это не прекратило.