Турфирма закрылась, клиенты остались ни с чем

Московская туристическая фирма "Руса" закрылась, не выполнив обязательства перед клиентами. Раньше эта компания носила другое название и еще тогда была уличена в недобросовестности.



В Ростуризм обратилась жительница Москвы, которая не смогла вылететь в США по оплаченному туру, сообщает Интерфакс. Приехав в офис турагентства на Новослободской улице, женщина застала перед закрытыми дверями еще нескольких потерпевших. Некоторые обманутые клиенты уже обратились в правоохранительные органы.

По информации www.newsmsk.com, до 2009 года эта компания фигурировала как туроператор "Русадвентур". Затем этот туроператор был исключен из реестра, после чего продолжил свою деятельность как турагентство "Руса" и под другими названиями. Уже в 2008 году у клиентов "Русадвентура" стали возникать проблемы с заселением в отелях США и Канады. В отношении гендиректора Кайковой было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", но за неимением доказательств разбирательство прекратили.

Пока трудно оценить полный ущерб, причиненный клиентам, однако, учитывая, что средняя стоимость тура в США, куда в основном отправляло турагентство своих клиентов, составляет не менее 2 тысяч долларов, можно говорить о десятках тысяч долларов.