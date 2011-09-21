Минрегион закроет туристические ОЭЗ на Ставрополье и Калининградской области

Вице-премьер Дмитрий Козак во вторник предложил ликвидировать две туристические особые зоны - "Куршскую косу" в Калининградской области и "Гранд спа Юца" на Ставрополье из-за отсутствия инвестиций.

Минэкономразвития предлагало ликвидировать эти ОЭЗ туристического типа еще в и июне по той же причине - желающих вкладывать средства в них не нашлось. Однако глава ведомства внял обещаниям глав регионов разрулить ситуацию и дал шанс сохранить зоны, поручив до 15 сентября представить предложения по их развитию.

И опять чуда не произошло - инвесторов нет, но регионы опять пообещали их найти, а Дмитрий Козак снова дал им время до 1 января решить проблемы.

Решение проглядывается слабо. Зона в Калининградской области не развивается из-за проблем с землей — строить в природном заповеднике "Куршская коса" пока нельзя, у региона есть проблемы и с правами на землю, а в Ставрополе зону решили создать вдалеке от городов, что требует больших инвестиций в инфраструктуру.

Глава минрегиона поручил до конца 2011 года минприроды и властям в Калининграде решить проблемы с землей, а предложения по расширению территории зоны отклонил.

"Правительство Калининградской области готово взять на себя всю ответственность за привлечение инвесторов к реализации проекта ОЭЗ ТРТ "Куршская коса", – подчеркнул глава региона Николай Цуканов в реплике для КaliningradТoday.

"Говорить сегодня о сворачивании проекта ОЭЗ ТРТ "Куршская коса" преждевременно, – считает руководитель филиала ОАО "Особые экономические зоны" в Калининградской области Михаил Трушко. – Региональное правительство активно взаимодействует с заинтересованными федеральными структурами: подготовлены основные соглашения, регламентирующие деятельность зоны, ведутся переговоры с так называемым "якорным" инвестором. Надеюсь, что в ближайшее время произойдет подписание инвестиционного соглашения с Минэкономразвития".

Что же касается Ставрополья, вероятность закрытия турзоны здесь высока. Правда, Дмитрий Козак поручил до конца года Минприроды и властям "проработать вопрос о развитии "Гранд спа Юца" за счет ОАО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) без средств федерального бюджета". Но вряд ли это улучшит ситуацию, КСК также тратит бюджетные деньги.

Эксперты полагают, что зону на Ставрополье нужно переносить на другую территорию, более привлекательную для инвесторов. Но тогда расчет на развитие дельтапланеризма, на чем стоит ОЭЗ "Гранд-Юца" нужно будет пересмотреть.

Комментариев главы Ставрополья пока не было.