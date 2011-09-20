За прошедшие 8 месяцев в Турции погибли 43 российских туриста

Глава Ростуризма Александр Радьков заявил о необходимости создания представительств его ведомства в ряде стран, где много российских туристов, в первую очередь в Турции, Египте и Китае.



В Турции за восемь месяцев 2011 года произошло 43 смертельных случая с российскими туристами, 167 россиян пострадали в ДТП, 41 депортирован и более 100 задержаны правоохранительными органами.

Радьков считает, что туроператоры должны создавать специальные фонды, которые служили бы "подушкой безопасности" в экстраординарных ситуациях, связанных с пребыванием российских туристов за рубежом, сообщает rus.ruvr.ru. Подобная ситуация была в Египте в начале этого года, когда там начались беспорядки и надо было срочно вывозить наших граждан. Такой фонд помог бы вылететь нашим туристам из Болгарии.

Помимо экстренных, могут возникнуть чисто «бытовые» неурядицы: некачественное обслуживание, конфликты между туроператорами, отелями и туристами, которые опять же могут разрешить представители Ростуризма.

Как информирует РИА Новости, идею создания представительств Ростуризма за рубежом поддержал МИД РФ, однако денег на эти цели пока не выделено. Минфин обещает выделение средств для создания представительств в 2014 году.