Охотохозяйство класса Lux

Включает в себя базу отдыха, четыре универсальные стрелковые площадки (аналог английских), спецкомнату для хранения оружия и уютный ресторан.

За несколько лет существования комплекса здесь побывали и остались довольны известные и уважаемые люди нашей страны. Также комплекс дважды посетил президент европейской стрелковой ассоциации FEDECAT Андрес Гутеэрос. Почетным членом клуба и постоянным гостем по сей день является Филип Торрольд, обладатель лучшего трофея среди стрелков – победитель чемпионата British Open.

Комплекс расположен в районе д. Решетники Оричевского района Кировской области, в 40 км от областного центра и 5 км от аэропорта. Это живописное место для отдыха и спорта. Имеется два внутренних пруда, в которых разводятся карп и форель. Площадь охотугодий составляет 17 тыс. га, в аренде на 25 лет (лось, кабан, медведь и др. виды дичи).

Площадь земельного участка под комплексом 80 тыс. м2, площадь базы 14 тыс. м2 (собственность). На территории базы отдыха находятся гостевой дом площадью 450 м2, гостиница – 230 м2, баня на берегу пруда, дом сторожа, дом егерей, артезианская скважина.

Адрес сайта: www.zolotoy-duplet.ru

Тел.: (8332) 21-17-17,(8332) 47-94-50, 47-37-23

Стоимость базы – 50 млн. рублей.