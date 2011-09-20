В Москве начинается международная неделя профессионалов турбизнеса MATIW

В рамках Московской международной осенней недели профессионалов турбизнеса MATIW на конференции «Современные инструменты брендирования российских территорий» с докладом «Формирование бренда и продвижение Москвы как туристской дистинации на внутреннем и внешнем рынках» выступит руководитель Комитета по туризму города Москвы С.П. Шпилько.

Этим летом правительство РФ утвердило Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011 - 2018 гг.». Ожидается, что данная программа за 8 лет позволит увеличить въездной поток туристов в 6 раз, а количество отдыхающих из России в 1,5 раза. Как создать положительный имидж регионов России путем продвижения ее культурно-рекреационного потенциала? – об этом пойдет речь на конференции «Современные инструменты брендирования российских территорий».

На конференции выступят: Заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации Н.А. Назина, руководитель Федерального агентства по туризму (РОСТУРИЗМ) А.В. Радьков, руководитель Комитета по туризму города Москвы С.П. Шпилько, представители Минэкономразвития РФ, Минрегионразвития РФ, Роспатента и другие эксперты по вопросам брендирования.

К участию в конференции приглашаются: руководители исполнительной власти субъектов РФ; руководители департаментов регионального развития и маркетинга администраций областей; руководители отделов маркетинга и туризма администраций городов; представители туроператоров, работающих на российском рынке; представители дизайнерских бюро; специализированные СМИ.

Дата и место проведения: 22 сентября 2011 г. в МВЦ «Крокус Экспо». Для участия в конференции необходима предварительная регистрация. http://www.tourismexpo.ru/about/arch/2011/21011.php