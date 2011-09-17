Россию ждет ребрендинг

Провести ребрендинг имиджа России предлагает федеральное агентство по туризму. Это, считают там, нужно для обеспечения массового притока зарубежных туристов и развития внутреннего туризма.

"Нужно в корне изменить подход к продвижению (имиджа России - ред.), нужен ребрендинг России", - заявил глава агентства Александр Радьков на инвестиционном форуме "Сочи-2011".

В решении этой комплексной задачи должно принимать участие не только туристическое ведомство, но и министерство иностранных дел, министерство культуры, Минэкономразвития, а также министерство регионального развития, призывает он.

Необходимо синхронизировать усилия федерального центра и регионов. "Мы в связи с этим планируем провести широкую работу по подписанию с каждым регионов РФ плана совместных действий на ближайшую перспективу, в котором мы бы зафиксировали совместные мероприятия и усилия не только в вопросах продвижения, но и в вопросах статистики, в вопросах безопасности", - сказал Радьков.

"Туризм может стать второй нефтяной трубой для Российской Федерации", - отметил он.