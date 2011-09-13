Продается усадьба (недорого)

КРЫМ, п.г.т. Черноморское (70 км. от г. Евпатория).

Два совмещённых участка (с возможностью расширения): 5,5 и 4,73 соток. Госакт. 100 м. от моря (пляжа).

Строения: два отдельных дома, летняя кухня. Ухоженная территория: тротуарная плитка, завозная плодородная земля, сад, газоны.

Первый ДОМ: жилой, четырёхуровневый, имеется домовая книга, евроремонт, пл. 151,1 кв. м. Спутниковое ТВ, Интернет, телефон (подведены три дополнительных свободных линии), кондиционер, газ, трёхфазное электричество. Все удобства – меблирован. Оснащённый гараж.

Второй ДОМ: трёхуровневый, евроремонт, пл. 150,3 кв. м. Сауна, TYLO с купелью. Спутниковое ТВ, Интернет, телефон, газ, трёхфазное электричество. Все удобства – меблирован. Оснащённый гараж.

Летняя КУХНЯ. Каминная печь. Газ. Трёхфазный ток. Мангал. И т.д.

Ведомственная охранная сигнализация. Имеется машина TOYOTA. Модель RAV-4, 2006 г. Пробег 17800км. Два современных мопеда. Прогулочный гидроцикл (с прицепом) «YAMAHA» GP 800R. Деревообрабатывающий станок. Вся техника в идеальном состоянии.

Цена усадьбы – $400 тыс. Сайт: http://www.crimea-house.ru

Тел: +7-495-7733553; Тел: +7-903-2291111;

E-mail: panchenkon@inbox.ru