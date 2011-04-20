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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Туризм

МИД разрешил россиянам отдыхать в Тунисе

, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство иностранных дел России в среду отменило рекомендации российским туристам воздержаться от поездок в Тунис. Туристам рекомендовали воздержаться от экскурсий на остров Джерба.

В настоящее время внутриполитическая обстановка в Тунисе стабилизируется. В прибрежных районах, где в основном и отдыхают туристы, "обеспечены необходимые условия безопасности иностранных граждан".
"Представляется оправданным с наступлением туристического сезона восстановить турпоездки в Тунис. При этом считаем необходимым, чтобы туроператоры ограничивались направлением российских туристов в прибрежные центры туристической инфраструктуры, воздерживались от организации экскурсий в столицу, на остров Джерба, в центральные районы и сахарский юг", - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД.

ЕЛ

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