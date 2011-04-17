Постояльцы российских гостиниц будут сдавать отпечатки пальцев

//Туризм

17 апреля 2011, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

Отпечаток пальца и снимок сетчатки глаза станет ключом к двери в гостинице – этот инновационный проект начали внедрять российские отельеры.

Инвестиционная группа "Туринвест" тестирует новую компьютерную систему, которая обещает отелям буквально райскую жизнь: никаких бумажных анкет постояльцев, потерянных ключей и магнитных карт, и никакого воровства личных вещей из номера.

«Стоят такие небольшие аппаратики при входе в номер, прикладываешь палец или можно сканировать фотографию. И проходишь туда, куда есть доступ», - рассказал www.bfm.ru автор и главный разработчик программы Андрей Игнатьев.

Правда пока, утверждает радиостанция, российские отельеры новинку восприняли без энтузиазма. К примеру, в 5-звездочном отеле «Националь» заявили, что новую систему устанавливать не планируют. В любой элитной гостинице с богатой историей такая навороченная электроника не приживется, пояснила начальник пресс-службы гостиницы Анна Амосова.