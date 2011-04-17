Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Туризм

Постояльцы российских гостиниц будут сдавать отпечатки пальцев

, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

Отпечаток пальца и снимок сетчатки глаза станет ключом к двери в гостинице – этот инновационный проект начали внедрять российские отельеры.

Инвестиционная группа "Туринвест" тестирует новую компьютерную систему, которая обещает отелям буквально райскую жизнь: никаких бумажных анкет постояльцев, потерянных ключей и магнитных карт, и никакого воровства личных вещей из номера.

«Стоят такие небольшие аппаратики при входе в номер, прикладываешь палец или можно сканировать фотографию. И проходишь туда, куда есть доступ», - рассказал www.bfm.ru автор и главный разработчик программы Андрей Игнатьев.

Правда пока, утверждает радиостанция, российские отельеры новинку восприняли без энтузиазма. К примеру, в 5-звездочном отеле «Националь» заявили, что новую систему устанавливать не планируют. В любой элитной гостинице с богатой историей такая навороченная электроника не приживется, пояснила начальник пресс-службы гостиницы Анна Амосова.

ЕГ

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан