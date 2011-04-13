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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Туризм

Сегодняшний турист предпочитает Китай Испании

13 апреля 2011, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]

Китай занял третье место в рейтинге самых популярных туристических мест мира, обогнав Испанию, утверждает Всемирная туристская организация ООН.

Первое место по количеству туристов в 2010 году продолжает занимать США: страну посетили 78,95 млн туристов.

На втором месте – Франция; 60,88 млн туристов.

В Китае за год побывало 55,7 млн туристов, а в Испании – всего 52,2 млн.

Однако, испанцы получили $52,5 млрд прибыли от своих гостей, и это – второе место. У китайцев же доход от турбизнеса составил $45,8 млрд, и это четвертое место.

ЕГ

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