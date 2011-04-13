Сегодняшний турист предпочитает Китай Испании

//Туризм

13 апреля 2011, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]

Китай занял третье место в рейтинге самых популярных туристических мест мира, обогнав Испанию, утверждает Всемирная туристская организация ООН.

Первое место по количеству туристов в 2010 году продолжает занимать США: страну посетили 78,95 млн туристов.

На втором месте – Франция; 60,88 млн туристов.

В Китае за год побывало 55,7 млн туристов, а в Испании – всего 52,2 млн.

Однако, испанцы получили $52,5 млрд прибыли от своих гостей, и это – второе место. У китайцев же доход от турбизнеса составил $45,8 млрд, и это четвертое место.