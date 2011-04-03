Из Москвы в Крым туристов повезут чартерные поезда
3 апреля 2011, 09:52 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В наступающий курортный сезон из Москвы в приморские города Крыма Евпаторию и Феодосию будут ходить чартерные поезда.
Билеты на эти поезда продаваться не будут, пассажиров станут набирать туристические компании. Комфортабельность и уровень сервиса будут выше, чем на рейсовых поездах, а стоимость проезда будет немного ниже обычной.
Время в пути, которое обычно занимает около суток, будет на семь часов короче, уточняет РИА Новости.