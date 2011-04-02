Первые самолеты с российскими туристами приземлились на куротах Египта

На египетские курорты сегодня около 300 первых россиян. Самолеты с российскими туристами приземлились в международных аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Самолет "Оренбургских авиалиний" доставил в Хургаду 145 человек. Вечером в Хургаде приземлится еще один самолет из Москвы. В Шарм-эль-Шейх прилетели 190 россиян.



МИД Рф рекомендовал россиянам не посещать Египет в конце января 2011 года, когда эту страну охватили народные волнения. Президент Египта Хосни Мубарак ушел в отставку 11 февраля. Власть в стране взял Высший совет вооруженных сил Египта, которому удалось стабилизировать ситуацию и остановить массовые акции протеста. В Египте сформировано переходное правительство для осуществления оперативного руководства.

Напомним, 31 марта, российский МИД объявил о нормализации ситуации на египетских курортах. Ростуризм 1 апреля официально снял ограничения на отправку туристов на курорты Красного моря. МИД РФ и Ростуризм рекомендуют россиянам в путешествиях на курорты Египта проявлять осторожность и осмотрительность. Также рекомендуется исключить экскурсии в другие районы Египта.