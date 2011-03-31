Россиян пустили в Египет. Но только на Красное море

МИД РФ в четверг отменил рекомендацию гражданам России воздержаться от поездок в Египет. Пока только на курорты, расположенные на побережье Красного моря. Во все остальные районы Египта ездить по-прежнему не рекомендуется.

"Наш всесторонний анализ показал, что ситуация на Красноморских курортах Египта - Хургаде и Шарм-эш-Шейхе - нормализовалась. Однако Министерство иностранных дел России рекомендует российским туристам проявлять бдительность и избегать поездок в другие города и районы Египта", - заявил на брифинге официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.

Он напомнил, что в Египте сохраняется режим чрезвычайного положения, а в ряде районов страны обстановка продолжает оставаться напряженной.

Лукашевич добавил, что российские консульские службы в Египте готовы оказывать всестороннее содействие нашим гражданам в этой стране.

Ростуризм и МИД издали рекомендацию воздержаться от поездок в Египет, а уже находящимся там гражданам России - немедленно вернуться на Родину, после того, как там начались беспорядки, итогом которых стала 11 февраля отставка президента Хосни Мубарака.

В минувшую пятницу в ответ на требования дайверов и туроператоров "вернуть нам Египет" министр Сергей Лавров признал, что ситуация в Египте нормализуется.