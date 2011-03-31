Российские туристы отказываются от поездок в Таиланд, отмечают туристические оператор. Снижение спроса на путевки в Таиланд отмечается на уровне в 20-30 процентов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В ночь на 28 марта в Таиланде начались проливные дожди и сильный шторм. Подтопленными оказались несколько таиландских островов. Министерство иностранных дел России в связи с этим рекомендовало россиянам отказаться от посещения страны.