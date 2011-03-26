Власти Крыма ожидают около 6 миллионов туристов

Власти Крыма ожидают шесть миллионов туристов в сезоне 2011 года. Это на 5% больше, чем в предыдущем году, заявил министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Георгий Псарев. "Мы прекрасно понимаем, что без привлечения инвестиций обеспечить развитие курортной сферы невозможно", - цитирует Псарева Интерфакс. С целью привлечения инвестиций правительство Крыма принимает ряд мер. В частности, по словам чиновника, уже проведен земельный аукцион, на котором продано несколько земельных участков.