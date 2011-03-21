Мексика готовится встречать конец света – 2012 при большом стечении туристов

Предсказание древней цивилизации майя о предстоящем 21 декабря 2012 года конце света собирается использовать правительство Мексики для привлечения туристов со всего мира.

«В мире наблюдается огромный интерес к событиям, ожидаемым 21 декабря 2012 года, когда майя предсказали наступление конца света. Многие зарубежные туристы хотели бы в это день оказаться в Мексике и лично проверить предсказание древней индейской цивилизации, а мы готовы удовлетворить их любопытство», заявила министра туризма страны Глорию Гевара агентству «Туринфо».

Она добавила, что к дате в стране готовится множество самых удивительных мероприятий, о которых рассказывать пока рано.

Календарю майя около 4 тысяч лет. Он утверждает, что 21 декабря 2012 года заканчивается большой цикл развития человечества, который длился 26 тысяч лет, и начинается зона перехода в новое энергетическое состояние. С 2012 года человечество якобы начинает сдавать экзамен на возможность перехода в новую эпоху развития. Экзамен будет длиться до 2053 года.