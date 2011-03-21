Египет выдал России гарантии безопасности для туристов

Россия получила от Египта гарантии безопасности для российских туристов и рассчитывает, что вопрос их возвращения на египетские курорты будет решен в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.



В Египте с конца января 2011 года проходили масштабные народные волнения, которые привели к отставке президента Хосни Мубарака. Для россиян до сих пор действует рекомендация российского МИД воздерживаться от поездок на египетские курорты. Все западные страны уже сняли запреты на поездки своих граждан в Египет.



"Мы исходим из того, что ситуация в Египте нормализуется. Представители нашего посольства посетили недавно Хургаду и Шарм-эль-Шейх, их ощущения вполне позитивные", - сообщил Лавров по итогам переговоров со своим египетским коллегой Набилем аль-Араби.



Глава МИД РФ сообщил, что министр туризма Египта, который также принимал участие в переговорах, написал официальное письмо с гарантиями безопасности и бесперебойного обеспечения продовольствием российских туристов.



"Все эти аспекты ситуации будут нами в ближайшее время рассмотрены, и я надеюсь на то, что ответ последует быстро", - сказал Лавров.