Правительство Мексики планирует привлекать туристов в страну с помощью предсказания майя о предстоящем в 2012 году конце света. Об этом сообщила министр туризма страны Глория Гевара.



По ее словам, планируются различные мероприятия, в рамках которых можно будет получить разностороннюю информацию о традициях и истории майя, сообщает "Эхо Москвы". Согласно календарю майя с 2012 года человечество якобы начинает сдавать экзамен на возможность перехода в новую эпоху развития, которая будет длиться до 2053 года. Многие полагают, что в переходный период может произойти изменение полюсов Земли и электромагнитное поле планеты "выключится" примерно на три дня.