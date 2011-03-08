В Сочи построят парк - аналог Диснейленда

На Международной выставке коммерческой недвижимости «MIPIM-2011», проходящей в Каннах с 8 по 11 марта, был представлен проект «Сочи-парка» - аналога знаменитого "Диснейленда".



Проект представляет собой круглогодичный тематический парк и развлекательный центр международного уровня. Объект будет расположен в Адлерском районе Сочи, пишет Ежедневная интернет-газета «СОЧИ 24». Размер территорий парка к 2020 году составит 54 га, в год он сможет принимать до 2,4 млн человек. Главным украшением и отличительной чертой проекта станет парк приключений, который будет включать 6 тематических земель.