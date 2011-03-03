В ближайшее время МИД РФ определится по турпоездкам в Египет

Министерство иностранных дел России, в ближайшее время определится по туристическим поездкам в Египет. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.



По словам Лукашевича, вопрос о поездках россиян в Египет в настоящее время, "прорабатывается в межведомственном формате". "Во главу угла мы ставим, естественно, обеспечение гарантированных условий безопасности наших граждан. О принятом решении, я надеюсь, смогу вас в скором времени проинформировать", - цитирует Лукашевича РИА Новости.



В конце января российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало туристам временно отказаться от посещения Египта в связи с происходящими в этой стране массовыми беспорядками. Российские турфирмы прекратили продажу туров в Египет. Гостиницы Египта сейчас заполнены на 20-25%. В основном на популярных курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха отдыхают туристы из Великобритании.