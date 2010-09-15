Екатериновские пещеры открыли для гостей

С 10 сентября официально открылся для посещений музейный комплекс Екатериновских пещер, расположенный недалеко от Находки.

Пещеры были внесены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, но с 1989 года музейный комплекс пещер пришел в упадок.

Природа и история Екатериновских пещер уникальны. Когда-то комплекс включал в себя до тридцати пещер и лазов, в том числе пещеру имени Пржевальского и одну из самых знаменитых на Дальнем Востоке пещеру имени Географического общества. Во время раскопок здесь, впервые в Приморье, были обнаружены пещерный палеолит, неолитические орудия, а также около 55 тысяч костных останков млекопитающих плейстоценового возраста: мамонтов, первобытного бизона, длинношерстного носорога и дикой лошади.

Как стало известно, подземные галереи теперь будут охраняться от «диких» туристов», а стоимость экскурсии, по словам директора музея, будет чисто символической.