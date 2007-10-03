Зурабов ушел. проблемы в медицине остались

На Руси воровали всегда, это факт. Вот история, датированная 1914 годом, когда ревизоры, проверяя страховые больничные кассы России, обнаружили, что на лечение, выдачу пособий и пенсий из собранных страховых взносов было израсходовано 625 тыс. руб., а на содержание чинуш – 530 тыс. рублей. В Уголовном кодексе пришедшей на смену империи молодой советской страны взяточничество даже приравнивалось к контрреволюционной деятельности, казнокрадов ставили к стенке. Прошло 93 года. Что изменилось?

Пожалуй, тащить стали еще больше. Да и народ обнищал подчистую: в Тыве 1 сентября не смогли пойти в школу 1302 ребенка. Причина? Неимущие родители не смогли купить своим детям ни обувь, ни одежду. И хотя в этом, 2007 г., резко возросли объемы финансирования приоритетных национальных проектов (а вот денег в регионах не прибавилось), ситуация в стране остается нестабильной, особенно в области здравоохранения. Здоровье, как известно, в аптеке не купишь. Не купишь его и в нашем профильном министерстве, которое сегодня, по данным «Левада-Центра», считается самым коррумпированным по той простой причине, что воруют там по-черному. И, судя по всему, круглосуточно.

Бесконечного счастья не будет!

ПРЕЗИДЕНТ Владимир Путин распорядился уточнить меро­приятия, механизмы реализации и объемы финансирования приоритетных нацпроектов в 2008–2010 годах. В рамках этого поручения правительству, в частности, говорится, что «необходимо предусмотреть меры по обеспечению своевременной и качест­венной медицинской помощи». При этом общая сумма финансирования всех проектов в нынешнем году по сравнению с прошлым увеличена на 40 млрд. руб. и составляет в общей сложности 256,5 млрд. рублей. Только для профилактики и лечения раковых заболеваний в рамках нацпроекта «Здоровье» в 2007 г. будет выделено более 15 млрд. руб. на обеспечение оборудованием. Об этом, подводя итоги реализации нацпроектов в 2006 г., а также уточняя планы на 2007 г., сообщил первый заместитель председателя правительства России Дмитрий Медведев.

– При всей своей важности национальные проекты – дело срочное, которое должно завершиться в двух-трехлетний срок, дав определенные знаковые результаты в социальной сфере, – философски заметил Д. Медведев. И добавил, что нацпроекты – «это не бесконечное счастье, когда деньги идут и идут, а результат непонятен».

Ужасы России

В СТРАНЕ ежегодно от инфаркта миокарда умирают 300 тыс. человек. 200 тыс. россиян погибают из-за внезапной остановки сердца. И только 4 человека из 1000 вовремя получают необходимую кардиопомощь.

Про детские пособия. Проблема коренится в отсутствии федерального стандарта минимального размера детских пособий. Размер выплат остается «на совести» региональных властей. Только 6 регионов страны выплачивают на детей по 2400 руб. в месяц. В 40 субъектах Федерации пособие не превышает и 100 руб. в месяц.

Вот и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора обнародовала данные проверки расходования средств, выделенных на реализацию национальных проектов в 2006 году. Глава Росфиннадзора Сергей Павленко во время интернет-конференции заявил, что нацпроекты (в том числе и «Здоровье») реализуются с небывалой для бюджетных средств честностью. Но экспертам это заявление показалось неуместным. Прошли проверки, которые установили: только зурабовские чиновники израсходовали «налево» 25,3% всех выделенных денег (данные Рос­фин­надзора). Государство потеряло около 400 млн. руб., а с «нарушениями» потратили более 3 млрд. руб. (по данным Рос­финнадзора).

Наиболее коррумпированные министерства (в %)

Минздравсоцразвития

(экс-министр Зурабов) 19

МВД

(министр Нургалиев) 15 Министерство финансов

(министр Кудрин) 5 МЭРТ

(экс-министр Греф)

4



Соцопрос. «Левада-Центр»

Кадровый голод в повивальном училище

ИСТОРИЯ умалчивает, с какого именно времени у нас появились больницы. В ранних документах древнерусской письменности встречаются сведения о существовании лечцов. Как такового государст­венного органа, руководившего медицинским делом, на Московской Руси не было. Это восполнялось Аптекарским приказом, появившимся в 1654 году. При нем была создана лекарская школа с преподаванием начал анатомии, физиологии, хирургии и лекарствоведения. По окончании теоретического курса учащиеся проходили практическую подготовку под руководст­вом опытных лекарей, а потом определялись в полки «для лечбы ратных людей». В 1757 г. в Моск­ве и Санкт-Петербурге были открыты и «бабичьи школы», где стали обучаться акушерскому искусству повивальные бабки. Правда, при наборе учениц имелись существенные трудности: так, в том же 1757 г. в Петербурге были зарегистрированы 11, а в Москве только 4 повивальные бабки. А за 20 лет москов­ская «бабичья школа» подготовила 35 повивальных специалисток. Тем временем в Петербурге в 1771 г. при воспитательном доме был основан родильный госпиталь на 20 кроватей. Деньги на постройку первого крупного родильного дома пожертвовал заводчик Порфирий Демидов. В 1836 г. родильный госпиталь и повивальное училище были объединены в родовспомогательное заведение. Открылись три отделения: для бедных законных рожениц, для незаконно рождающих и «секретное отделение» – для подследственных и сифилитичек.

И все же – в 1903 г. 98% всех женщин в России рожали без всякой акушерской помощи. С тех пор прошло 104 года. С «повивальными училищами» у нас проблем теперь как будто бы нет. Но есть очень серьезные проблемы с квалифицированными кадрами: в некоторых регионах России врачи получают меньше дворников.

Лифтеру сильно подфартило

КАК проходит этот громкий национальный проект «Здоровье» в регионах России? Какие нарушения вскрывают правоохранительные органы? Прокуратура Центрального округа Краснодара обнаружила серьезные нарушения бюджетного законодательства при реализации приоритетного национального проекта сразу в 7 лечебных учреждениях округа. Нарушения установлены в онкологическом диспансере, в МУЗ «Женская консультация», в детской городской поликлинике №2, а также в городских поликлиниках №3, 4, 7 и 10. Нарушения были допущены в части нецелевых выплат «надбавок стимулирующего характера» немедицинскому персоналу – лифтерам, секретарям и даже дворникам. Необоснованные выплаты производились на основании приказов главных врачей.

Во многих медучреждениях Кубани выявлены случаи длительного простоя медицинского оборудования, поставляемого в рамках нацпроекта. Причины? Неисправность или отсутствие расходных материалов, а также размещение в неприспособленных помещениях. В Белоглин­ском районе лабораторный анализатор простаивал более трех месяцев, цифровой флюоро­граф – более четырех месяцев. В Ейском районе из-за отсут­ствия необходимого дополнительного оборудования долго простаивало дорогостоящее спецоборудование в амбулаториях станиц Ясенская и Садовая.

Неужели в регионах не нужен лабораторный анализатор? Или мы никак с пипетками расстаться не можем?

Рассказывают, что в некоторых сельских местностях врачи и фельдшеры, устав ждать монтажников, стали использовать те же цифровые флюорографы как склад для макулатуры и бахил для больных. Но где же контроль со стороны надзирающих органов? Новый премьер Виктор Зубков уже объявил, что в регионы он будет десантироваться вчетвером, включая нового министра здравоохранения. Возможно тогда спецтехника перестанет пылиться в подвалах?

В Ярославле закрыли «вредное» производство

ПРОКУРАТУРОЙ Курганской обл. в ходе проверок вскрыты грубые нарушения законности в деятельности предприятий, занимающихся реализацией лекарств. Прокурорские проверки показали, что 150 организаций допускают нарушения законодательст­ва в вопросах качества и безопасности лекарств. В аптеках нет складского оборудования, нет контроля за температурой и влажностью воздуха, не соблюдаются условия хранения лекарственных средств. Факты хранения и использования просроченных медицинских препаратов выявлены в Куртамыш­ском, Звериноголовском, Щучанском и Сафакулевском районах. Направлено 15 представлений об устранении нарушений. Объявлено 9 предостережений, возбуждено 55 административных производств.

И очень непростой остается ситуация с фальсифицированными лекарствами: если в 2002 г. доля подделок составляла 8%, то сегодня она составляет 12%. Много «левых» лекарств выявлено в Ивановской, Липецкой и Волгоградской областях, в Татарстане и в Пермском крае. А в Ярославле некоторое время назад закрыли фармакологический завод, который подделывал около 50 самых востребованных лекарственных препаратов. Мошенники отправлены за решетку.

Двойная выдача и фальшивые журналы

ПРОКУРАТУРА Фрунзен­ского района Санкт-Петербурга выявила нарушения при реализации национального проекта «Здоровье» в родильном доме №16 и в поликлинике №44. Установлены факты незаконной выдачи родовых сертификатов и нецелевого использования средств федерального бюджета.

В Кировском районе г. Волгограда врач-терапевт поликлиники №5 занималась приписками: в журнал уколов заносила фамилии якобы вакцинированных больных, на самом деле вакцины уходили налево. Уголовное дело уже находится в производстве Кировского РОВД. Подобные нарушения выявлены прокурором Ворошиловского района в поликлинике №6 г. Волгограда, где тоже фальсифицировались отчеты о сделанных прививках против гепатита В, краснухи, полиомиелита и гриппа.

О каком же здоровье нации можно говорить с такими вот заходами?

Тульские прокуроры выявили 604 нарушения

НАША прокуратура не дремлет: прокуроры Читинской обл. за 8 месяцев с.г. выявили 208 нарушений в работе медицин­ских учреждений. Принесено 14 протестов, внесено 93 представления об уст­ранении нарушений законов, объявлено 22 предостережения в адрес должностных лиц системы здравоохранения, направлено в суды 28 исков и заявлений, возбуждено 22 административных производства. Государственное учреждение «Читинское региональное отделение Фонда социального страхования» допустило серьезные нарушения порядка и условий хранения родовых сертификатов (приказ Минздравсоцразвития от 28 ноября 2005 г. №701). Не контролировались записи в книге прихода родовых сертификатов.

Прокуроры Тульской обл. в ходе проведенных проверок исполнения законодательства, направленного на реализацию приоритетного проекта «Здоровье», только за первое полугодие 2007 г. выявили 604 нарушения. Принесено 2 протеста, внесено 157 представлений, 15 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

Несахарный диабет

ЗА ЦИФРАМИ мощного финансирования медицины в рамках ФЦП «Здоровье» кроется тонкий расчет: авось, пронесет! В этом убедились депутаты Законодательного собрания Приморского края, рассматривая вопрос об исполнении краевых целевых программ по здравоохранению за первое полугодие 2007 года.

Администрация Примор­ского края отчиталась, что департамент здравоохранения отлично провел в жизнь мероприятия, предусмотренные целевыми программами. Получилась радужная картинка. Депутаты порылись в своих записях и назвали совсем иные цифры.

Программа, касающаяся профилактики онкологических заболеваний, выполнена в регионе лишь на 55%, по клещевому энцефалиту – на 36%, по профилактике СПИДа она замерла вообще на отметке 0%. Программа «Сахарный диабет», финансирование которой осуществляется из двух бюджетов – федерального и город­ского, – на 59%. Число больных постоянно растет.

Отвратительно финансируется профилактика социальных болезней: туберкулеза и всего «букета» венерических заболеваний. Программа по профилактике артериальной гипертонии выполнена на 9%. Для сравнения: в развитых странах с этим заболеванием давно покончено. Совсем плохи дела у кардиохирургов Приморья.

Низкие цифры и «стыдливые» отчеты в очередной раз подтверждают проблему недофинансирования здравоохранения. Деньги в регионы не доходят, а растворяются по дороге.

Вот и получается, кто-то отменно ворует, а кто-то вылечиться не может.

Веский аргумент

Академик РАМН Лео Бокерия, директор научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева:

– СЕГОДНЯ проблема сохранения здоровья граждан России по праву стала одним из приоритетов государственной социальной стратегии. Но ни одну из проблем здоровья нации нельзя решать только силой государства. Необходимо заинтересованное участие в этом деле всего граждан­ского общества. Здоровье нации является бе­зусловной общественной ценностью, приоритетом государственной политики, основой национального богатства и национальной безопасности России, отражает жизнестойкость и геополитические перспективы нации.

Новосибирских докторов скинули со счетов

ВСЕ лето было неспокойно в поликлинической сети Новосибирского научного центра (ННЦ) Сибирского отделения РАН. Собирались бастовать врачи. 100 человек поликлинической сети. По итогам собрания было принято решение пикетировать у Дома ученых празднования, посвященные 50-летию СО РАН.

Оказывается, и детские, и взрослые участковые врачи поликлиник Сибир­ского отделения недополучают заработную плату. Им выдают оклад без надбавок по нацпроекту «Здоровье», что выходит в три раза ниже, чем у врачей муниципальных поликлиник, хотя объем работы у тех и у других одинаковый.

С 2006 г. все участковые врачи и медсестры по нацпроекту «Здоровье» стали получать надбавки к зарплате в 10 и 5 тыс. руб. соответственно. Все, кроме медработников СО РАН, – федеральные структуры забыли внести их в список! По словам управляющего делами СО РАН Дмитрия Верховода, за I кв. 2007 г. эти надбавки-задолженности медработники должны получить из федерального бюджета, а со II кв. этого года участковые врачи и медсестры поликлиник академгородка будут получать от муниципалитета такие же зарплаты, что и городские.

На собрании также было принято решение подать в суд на председателя СО РАН Николая Добрецова. Но решит ли это проблему? И почему на справедливые протесты врачей из Новосибирска не реагировало ведом­ство уволенного Зурабова? И как можно высококвалифицированному врачу прожить на нищенскую зарплату?

На Брянщине не хватает вакцин и денег

КАК живут медики на Брянщине? У них все замечательно с медицинской техникой и доплатами отдель­ным категориям врачей, но отвратительно с медицинскими кадрами и льготными лекарствами. На очередном заседании комитета облдумы по социальной политике депутаты обсуждали именно реализацию нац­проекта «Здоровье» в области. В 2007 г. в рамках национального проекта Брян­ская обл. должна получить 227 единиц медтехники общей стоимостью 224 млн. руб. и 122 машины «скорой помощи». Но пока в регион поступило лишь 6 комплектов рентгенологического диаг­ностического оборудования общей стоимостью 13,4 млн. рублей.

Директор областного департамента здравоохранения Владимир Дорощенко считает, что существует ряд проблем, связанных и с вакцинацией населения от краснухи. Причина? В недопоставках вакцины виноваты федералы. При плане диспансерного обследования работающего населения в 72 тыс. человек учреждения здравоохранения могут обслужить только 60 тысяч. Непростая ситуация складывается и с диспансеризацией детей, страдающих заболеванием тазобедренных суставов. В области есть лишь несколько специалистов. «Узким» специалистам-медикам приходится проходить переподготовку с целью повышения квалификации за свой счет. На этом настаивает Минздравсоцразвития. А разве это правильно, если учесть зарплату доктора?

Как дальше жить будем? И решит ли проблему охраны здоровья и квалифицированной медицинской помощи столь желанный для многих уход господина Зурабова? Пожалуй, нет. И еще раз нет. В этом ведомстве прогнило все так, что нужны экст­раординарные меры. Это факт.

Будем ждать смелых и решительных шагов от Татьяны Алексеевны Голиковой. Кто еще не в курсе - это наш новый министр здравоохранения.