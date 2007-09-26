Фантом «Скальпеля» навсегда покинул небо?

Журналист «Аргументов неделi» получил задание: рассказать о гордости нашей военной медицины - летающем госпитале «Скальпель», который находится на балансе Министерства обороны России. И случилось так, что он стал участником захватывающей игры в прятки с солидными полковниками из этого уважаемого ведомства. «Настоящие полковники» почти месяц скрывали горькую правду: летающий госпиталь, по сути, разобран на винтики и шурупчики. И в небо он не поднимается уже 3 года.

Превращенный в груду металлолома, «Скальпель» - вернее, все, что от него осталось, дрожит на осеннем холодном ветру на задворках подмосковного военного аэродрома «Чкаловский». Почему все это случилось с легендарной летающей машиной? Неужели такой огромной и многонаселенной стране, как Россия, не нужны летающие военные больницы? И с кого спросить за «разделку» «Скальпеля» на пазлы?

Фокусы «волшебника Мерлина»

ЧЕХАРДА с поиском легендарного «Скальпеля» началась со звонка в пресс-службу ВВС России. Ну кому, как не «ответственным за чистое небо», знать, где именно обитает эта чудесная машина? Обещали дать ответ быстро. Но после пяти дней молчания в пресс-службе ВВС начали пускать густой туман вокруг «Скальпеля»:

- Обращайтесь в Главное военно-медицинское управление Министерства обороны (ГВМУ МО), мы ничего не знаем…

А кто же знает? Возможно, поможет пресс-служба Министерства обороны?

Начальник пресс-службы МО, полковник Вячеслав Седов, выслушав мои вопросы о местонахождении «Скальпеля», по­просил прислать письменный запрос из редакции. Прислали. Пробежало еще шесть дней. Приш­лось снова напоминать о своем существовании. И тут раздался таинственный телефонный звонок: опять же из пресс-службы министерства, звонил полковник Гревцов Юрий Николаевич. Он пообещал выступить - как я это поняла - в роли сказочного волшебника Мерлина и показать «Скальпель» вблизи, если «Аргументы неделi» пришлют по факсу 10 вопросов по теме. Переслали. И снова провал почти на всю рабочую неделю… Новый факс уходит на имя Седова. И снова загадочный звонок откуда-то из недр пресс-службы Минобороны со встречными вопросами:

- Почему отдел расследований «АН» так интересует летающий военный госпиталь «Скальпель»? Что журналист пытается узнать? И зачем? Ах, вы еще и на борт хотите попасть! Ну, знаете…

Параллельно говорящий ласково убеждает не терять время - аэродром «Чкаловский» находится далеко, в Подмосковье, зачем туда тащиться? Да и самолет стоит, закрытый на ключ. И самое главное - нет свободных сопровождающих для осмотра борта летающей больницы. Так сказать, «все ушли на фронт». Журналистское чутье подсказывает: военные явно темнят.

И действительно, только с восьмой попытки «Аргументы неделi» наконец выяснили, почему такой густой туман стелется от плотно закрытых дверей Министерства обороны: полковник Юрий Руденко из ГВМУ МО просто и доходчиво рассказал, что «Скальпель» приказал долго жить! Самолет выработал свой ресурс. Медицинские модули, которые находились на борту, тоже «состарились». Их демонтировали и складировали в каком-то чулане на аэродроме «Чкаловский».

Принято решение модернизировать летающий военный госпиталь. С этой целью - как сказали полковники - заключен контракт с авиационным комплексом «Ильюшин» по «Государст­венной программе во­оружений России». К 2010 г. мы получим новый летающий военный госпиталь. Вот так!

А как на самом деле? Во-первых, как выяснилось, никакого контракта с «Ильюшиным» нет: «Скальпель» изначально собирался в Ташкенте, на авиационном производственном объединении им. Валерия Чкалова. Во-вторых, с тех пор как «Скальпель» растерзали, прошло 3 года. И нет ни одного поступательного движения вперед. А в-третьих, военные до сих пор усиленно скрывают, что летающий госпиталь накрылся медным тазом. Почему? Попытаемся поднять плотную завесу над этими загадочными событиями.

«Скальпель» не транспортировал солдата Сычева

ФЕВРАЛЬ 2006 года. Вся страна вздрогнула, узнав об истории солдата Андрея Сычева, который стал инвалидом в результате издевательств со стороны своих сослуживцев в Челябин­ском танковом училище. Принято решение - перевезти солдатика в Москву, в госпиталь им. Бурденко. По нескольким информационным каналам проходит информация, что за Андреем Сычевым Министер­ство обороны страны отправляет военный летающий госпиталь «Скальпель» (к этому времени «Скальпель» уже два с половиной года, как «сложил крылья» на аэродроме «Чкаловский»).

Сообщение информационных лент

«ПОКАЛЕЧЕННЫЙ сослуживцами рядовой Андрей Сычев будет доставлен из Челябинска на лечение в Москву в Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Бурденко на военно-медицинском самолете «Скальпель», как только наступит стабилизация общего состояния военнослужащего. На борту самолета имеется вся необходимая аппаратура для проведения реанимационных действий и ухода за тяжелобольными и ранеными».

Кому же понадобилось возводить тень на плетень? Или кто-то специально дезинформировал страну: «Скальпель» есть на вооружении, он летает! На самом деле изуродованного Сычева забирал самолет Ту-134. И взлетал он с военного аэродрома «Шагол» (Челябинск).

И таких «призрачных» возникновений фантома «Скальпеля» в небе нашей Родины я нашла немало.

Молчание полковника Некрасова

ВСЕ эти годы на «Скальпеле» летала блестящая бригада врачей из военного госпиталя им. Бурденко. Их было 12. Все - специалисты высочайшего класса. Начальником лаборатории был хирург высшей категории. Поэтому ситуацию с распотрошенным «Скальпелем», возможно, объяснят военные начальники госпиталя Бурденко?

- Слушаю вас, дежурный по госпиталю…

Объясняю просьбу и прошу соединить с начальником госпиталя им. Бурденко, д.м.н., профессором Игорем Максимовым.

- Начальник в отпуске.

- Соедините с заместителем. Как имя-отчество?

- Полковник медицинской службы Некрасов Владимир Дми­трие­вич.

Из разговора с заместителем профессора Максимова выяснились следующие изумительные «новости»: полковник Некрасов до сих пор уверен, что «Скальпель» летает. Правда, состояние у военного госпиталя уже «не то», но модернизацию все обещают.

- Ну да, нам обещают модернизировать самолет. Да тянут время.

- А сколько все-таки медицинских модулей на борту военного госпиталя? Три или пять?

- Не знаю…

- А где же базируется «Скальпель»?

- Не знаю…

- А врачи, значит, продолжают вылетать на борту «Скальпеля»?

И тут абонент резко отключился.

Загадок стало еще больше.

Но тем не менее удалось выяснить, что начальник ГВМУ МО Игорь Быков собственноручно написал на одной интересной бумаженции несколько дней назад (после того, как «Аргументы неделi» предприняли очередной массированный натиск на пресс-службу МО): «Скальпель» не летает. Оборудование снято».

«Признания» генерала Быкова

ИМЕННО начальник ГВМУ МО Игорь Юрьевич Быков некоторое время назад дал очень любопытную пресс-конференцию. Она была посвящена 300-летию основания Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко. Дело было 5 июня 2006 года. Добрым словом помянул генерал именно «Скальпель»...

- Что представляет собой сегодня российская военная медицина? - спросили журналисты у генерала.

- У нас 200 военных госпиталей, 152 поликлинические структуры, 47 санаториев и домов отдыха, 63 учреждения государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 44 учреждения медицинского снабжения. У госпиталя самый большой опыт оказания помощи раненым, больным и пораженным во всех войнах и вооруженных конфликтах. Напомню - для экстренной эвакуации раненых из очагов военных действий только ГВКГ им. Бурденко - и тут - внимание! - нужно читать буквально по слогам - оснащен уникальной летающей операционно-реанимационной лабораторией «Скальпель» на базе Ил-76, которой без единой потери за период второй чеченской кампании доставлено в центр более 3000 раненых. Участниками боевых действий являются 125 сотрудников. Такого боеготового коллектива не имеет ни один госпиталь России. Именно «Скальпель» доставил тяжело раненного в Грозном генерал-полковника Валерия Баранова в Моск­ву. В госпитале имеется все необходимое: современное диагностическое и медицинское оборудование, лекарственные средства, опытные специалисты.

- Военная медицина находится в процессе реформирования, - заявил на одной из своих встреч с журналистами генерал-лейтенант Быков. - Идет постоянное обновление ее материальной базы. Запросы на обновление медтехники ежегодно удовлетворяются лишь на 28-33%. Предстоит провести реконст­р­укцию и ремонт 35 объектов госпиталя-станции переливания крови, кардиологического и радиологического корпусов. Надо модернизировать самолет Ил-76 «Скальпель» (генерал почему-то не говорит, что самолет разобран на части. - «АН»). Военно-медицинская служба ВС РФ финансируется лишь на одну треть от потребности.

Вот, оказывается, в чем дело!

«Чужой» летающий госпиталь над «слаборазвитой» Россией

ИТАК, наш военный госпиталь с крылышками давно гниет на аэродроме «Чкаловский», зато над российскими городами барражируют чужие летающие больницы. Так, Красноярск как-то посетила международная благотворительная организация «Летающий госпиталь». В слаборазвитых странах этот самолет «Локхид», переоборудованный под операционный зал, всегда ждут с нетерпением. Помощь оказывается бесплатно! За 10 дней врачи-добровольцы из США, Новой Зеландии, Авст­ралии приняли в Красноярске 2 тыс. больных, провели более 100 операций.

Потом «Локхид» 8 рабочих дней работал в Братске Иркут­ской области. Врачи провели более 100 операций по удалению катаракты и исправлению косоглазия у детей. После Брат­ска в маршруте значились Минеральные Воды и Владивосток. Бесплатную медицинскую помощь оказали всем, кто в этом нуждался. К сожалению, таких людей в нашей стране становится все больше. И помогают им почему-то врачи из-за кордона. Оскорбительно, иначе не скажешь.

Получается, покупаем яйца Фаберже, легко срываем аукционы «Сотбис», возвращая на родину коллекцию Ростроповичей, приобретаем «летающие крепости» в личное пользование, а о здоровье нации почему-то не думаем. Я даже не об олигархах, а о людях в погонах, которые отправили «Скальпель» на свалку.

До Ташкента и Воронежа «Скальпель» не добрался

У АВИАЦИОННОГО комплекса «Ильюшин», как выяснилось, нет никакого контракта или соглашения на модернизацию «Скальпеля».

- Ну что вы, у нас давно нет цехов, а только опытное производство. Попробуйте позвонить в Ташкент, где «Скальпель» и готовили к полетам, в Ташкентское авиационное производственное объединение им. Чкалова, - посоветовали в пресс-службе.

- Нет, у нас нет контракта на модернизацию летающего военного госпиталя, - сообщил «Аргументам неделi» пресс-секретарь директора авиационного объединения Владимир Ерофеев. - Да, корпус самолета собирали когда-то у нас, в Ташкенте. Модернизировать, наверное, тоже могли бы мы.

- А заявки были из Москвы?

- Так, какая-то переписка с пожеланиями…

- Но в пресс-службе Министерства обороны, равно как и в госпитале Бурденко, утверждают, что к вам направили и сам самолет, и медицинские модули.

- Все это давно устарело и поизносилось и нуждается просто в замене. Но, возможно, модернизация идет в Воронеже, на ВАСО (Воронежское акционерное самолетостроительное общество).

- В октябре 2006 г. у нас начались государственные испытания первого модернизированного самолета Ил-76МД-90 с двигателями ПС-90А-76. Именно на эту машину делает сегодня ставку ВВС Минобороны России, - бодро отрапортовали в отделе маркетинга ВАСО.

Еще на ВАСО делают катера, моторные лодки, крановые весы и предлагают купить сельскохозяйственный самолет «Стриж». Какой такой «Скальпель»?

«Мне за державу обидно»

И ПОХОЖЕ, в экстремальных ситуациях России придется обращаться в бундесвер - у нем­цев есть свой мощный летающий госпиталь… Или же опять кланяться в крылья «Локхиду», летающему над слаборазвитыми странами, если, не дай бог, произойдут трагические события, подобные бесланским.

Впрочем, недавно у нас громыхнуло на Сахалине. И помощь экстренная, медицинская, местным жителям после землетрясения была крайне необходима. Кто бы мог помочь в первую очередь? Летающий мобильный госпиталь с бригадой высоко­профессиональных врачей.

Но почему же, когда «Скальпель» вырабатывал свой ресурс и изнашивал медицинское оборудование, наши доблестные военные не подумали о замене? Почему прошляпили этот момент? И оставили страну без мобильной медицинской помощи?

- Мне за державу обидно, - сказал бы таможенник Павел Верещагин из знаменитого фильма «Белое солнце пустыни».

Летающая «таблетка»

В РЕГИОНАХ России давно перестали доверять обещаниям центра, и проблемы пытаются решать сами. Крошечный летающий госпиталь был создан на Казанском вертолетном заводе 5 лет назад по специальному заказу из Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ). Всепогодный вертолет может летать в любую непогоду. Он напичкан современным медицинским оборудованием. Салон летающего госпиталя, созданного на базе Ми-8, разделен на две части: в хвосте - реанимационное отделение, в первом отсеке - палата интенсивной терапии. Каждое отделение оснащено портативным медицинским оборудованием, достаточным для того, чтобы проводить хирургические операции. В скором времени должен появиться специальный инкубатор для транспортировки новорожденных младенцев.

Без дела летающий госпиталь, прозванный в народе «таблеткой», не простаивает. Он совершает 250 вылетов в год. Основные пациенты - жители национальных поселков и тундровики, порой находящиеся за сотни километров от Надыма работники нефтегазовых промыслов и строители газопроводов. Вот это забота о собственном здоровье!

Чудо-самолет в Афганистане

- ОПЕРАЦИОННО-реанимационный самолет-лаборатория Ил-76МД «Скальпель» был создан решением Военно-промышленного комитета в 1976 году, - рассказал «Аргументам неделi» подполковник медицинской службы Александр П. из военного госпиталя им. Бурденко. - Всего было переоборудовано два самолета Ил-76МД (тут еще одна загадка - «АН» так и не сумели обнаружить хотя бы шасси второго «Скальпеля»). В фюзеляже госпиталя были установлены три (по другим данным - пять. - «АН») специальных модуля.

В первом из них - два операционных стола, аппараты искусственной вентиляции легких, отсосы, светильники - все необходимое для хирургической операции. Во втором, реанимационном, отсеке - оборудование для поддержания искусственного дыхания и рентгеновский кабинет. Третий модуль спланировали как чисто транспортный, он рассчитан на 12 подвесных койко-мест. Это действительно чудо-машина. Для длительной работы в стационарных условиях контейнеры могут устанавливаться вне самолета и обеспечиваются электричеством, кондиционированным воздухом и водой от наземных источников. «Скальпель» может взлетать и садиться не только на бетонные и грунтовые, но и на ледовые полосы. «Скальпель» работал в Афганистане. Он летал в 1988 г. в Армению, когда случилось страшное землетрясение. Именно «Скальпель» первым пришел на помощь пострадавшим в результате железнодорожной катастрофы под Уфой в 1989 году. С 1990 г. самолет «прописан» на военном аэродроме «Чкаловский». С того времени медицинская бригада из госпиталя им. Бурденко начала постоянно присутствовать на борту «Скальпеля». До 1992 г., пока наши летчики не испытывали проблем с топливом и запчастями, самолет летал от Калининграда до Владивостока.

После развала СССР с возникновением региональных вооруженных конфликтов география полетов сузилась. Но увеличилось число пациентов из Приднестровья, Абхазии и Чечни. За 1990-1994 гг. «Скальпель» эвакуировал более 600 раненых. Самолет ежедневно летал из Москвы в Моздок, Беслан, Краснодар, Ростов-на-Дону. За 1995 г. «Скальпель» перевез 1035 раненых. В 1997-1998 гг. самолет находился в ремонте.

Министр Шойгу мечтает о своем «Скальпеле»

МЧС России обещает соорудить свой летающий мобильный госпиталь. Рассматривают два варианта - летающая больница может действовать не только на базе самолета Ил-76, но и вертолета Ми-26.

В МЧС идея создания летающего мобильного госпиталя возникла после трагедии в Беслане, когда необходимо было эвакуировать около 200 раненых. При разработке проекта министерство опирается на опыт немцев, которые пользуются госпиталем на базе аэробуса А-310.

МЧС России делает упор именно на специальную технику. Ожидается, что авиационную группировку спасателей пополнят вертолет БК-117 и самолет-амфибия Бе-200ЧС. У МЧС уже есть четыре самолета Бе-200, и их число в будущем должно достичь семи. Всего же авиация МЧС насчитывает 39 воздушных судов - 18 самолетов и 21 вертолет. Самолеты представлены маркой Ил-76ТД. Они легко переоборудуются в пожарные. Вертолетный парк МЧС включает в себя универсальные машины Ми-8 и Ка-32, легкие аварийно-спасательные и санитарные вертолеты Бо-105 и БК-117 и многоцелевые вертолеты Ми-26Т. Но это, согласитесь, все-таки не мощный и мобильный «Скальпель».

К 2008 г. МЧС обещает заиметь собственный летающий госпиталь. Но в пресс-службе МЧС ничего вразумительного о новом «Скальпеле» сказать не смогли. Остается задать последний вопрос: а были ли выделены деньги на модернизацию «Скальпеля»? И если да, то сколько?