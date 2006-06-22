Земля под прицелом

Всякое возможно...



ТЕМА космических пришельцев не нова. Вот уже много веков она занимает наиболее продвинутые умы человечества. И не только в Америке. Тем не менее специалистов-уфологов (от англ.сокр. UFO – «unknown flying object» или русс.сокр. НЛО – «неопознанный летающий объект») не все и не всегда признают за ученых, а уфологию за науку. Хотя доводы этих людей выглядят не так уж глупо и нелепо.

Судите сами. Еще в Библии (во Второй Книге Моисеевой, гл.3, абз.2-5) существует упоминание, которое можно трактовать как встречу пророка Моисея и инопланетян на «горе Божией Хориву». Вот этот текст: «...И явился ему Ангел Господень, в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает…»

Аналогичная трактовка может быть дана и более поздним фрагментам Нового Завета. Например, искушению Иисуса Христа в пустыне, его последующему вознесению на небо. Ну, а Откровение Иоанна Богослова – это космические войны буквально в каждой главе.

Словом, не исключено, что христианско-иудейская традиция может реально находиться в зависимости от некой группы космических пришельцев. Как и иные религиозные течения: ислам, буддизм, вайшнавизм, зороастризм, язычество и др.

Последними инопланетян «не признали» британские спецслужбы

ПОХОЖЕ, попытки человечества найти своих собратьев по разуму обретают реальные черты. Сбывается недавний прогноз известного писателя-фантаста о том, что в ближайшие годы мы встретимся с иной цивилизацией. Хотят они того или нет, но в дискуссии по поводу космических пришельцев уже принимают участие президенты ведущих стран мира, уважаемые министерства и авторитетные ведомства… И простые люди – участники и очевидцы событий. Тема возможного контакта человечества с инопланетянами постепенно становится для нашего общества повседневной. И вероятно, вскоре станет и вовсе привычным делом…

В мае нынешнего, 2006 г. появились официальные сообщения о том, что проблемами НЛО несколько лет серьезно и кропотливо занималось Министерство обороны Великобритании. И успешно развенчало этот миф. Уважаемое ведомство представило миру многостраничный доклад под грифом «Секретно», где опровергается существование НЛО и практика их использования в военных целях. В этом труде британских военных специалистов говорится, что «…исследование не было направлено на установление факта существования внеземной жизни, но тем не менее мы можем подтвердить, что доказательств существования такой жизни найдено не было». А подобным случаям всегда находились рациональные объяснения, как то: огни самолетов, метеоры или прочие природные явления. Словом, современные «хранители секретов» Стоунхенджа из британского военного ведомства решили публично откреститься от космических тайн развалин Солсберийской равнины.

Однако вслед за этим в прессе появилась информация о том, что некий хакер из Великобритании Гарри Маккиннон был арестован британской полицией после того, как взломал особо охраняемые компьютерные системы НАСА и Пентагона. Британский «компьютерный гений» искал в секретных компьютерных сетях США следы сверхтехнологий космических пришельцев. Искал… И вроде бы нашел. Во всяком случае, он рассказал корреспонденту Би-Би-Си про фото из секретного архива американского космического центра им. Л.Джонсона (США, Хьюстон, штат Техас), которое ему удалось стащить. На нем некий сигарообразный космический объект висит как спутник над земным полушарием. И у этого космического монолита – ни заклепок, ни сварных швов, ни болтовых соединений.

Теперь вот в судьбу незадачливого хакера вмешалось «космическое провидение»: экстрадиция в США и тюремный срок в несколько десятилетий... Как видим, проникновение обычных землян в тайны американской космической индустрии карается весьма жестко. Даже в случае, если речь идет о гражданах такой дружественной США страны, как Великобритания. Кто же скрывается под покровом американского правосудия?

Внеземное эхо холодной войны

ВЕРИТЬ или не верить в космических пришельцев нам, землянам, в конце концов, – личное дело каждого. Но есть версия, что контакты с пришельцами поддерживало и поддерживает не только руководство США. Про Россию говорить пока сложно – россиянам не до инопланетян – одолеть бы свои проблемы. Но по имеющейся информации, подобных случаев в бывшем СССР было куда больше, чем в США. Хотя все упоминания о контактах с пришельцами, крушениях космических кораблей и гибели человекоподобных гуманоидов советских времен были тщательно засекречены. Этим занимались специальные подразделения КГБ СССР и ГРУ ГШ МО СССР. Доклады этих подразделений были доступны далеко не всем членам Политбюро ЦК КПСС. Но архивы, в которых хранились данные о пришельцах, куда-то исчезли…

Мы можем воспроизвести свидетельство бывшего сотрудника ГРУ ГШ МО СССР Ивана Б., который по роду своей службы несколько раз посещал подобные секретные объекты:

– Верю ли я в инопланетян? Не только верю, но и точно знаю, что они есть. В период с 1987 по 1991 гг. я не один раз убеждался в этом сам. Собственными глазами видел. Не знаю, как сейчас, но в те годы в СССР существовали специальные секретные объекты – гигантские сверхмощные холодильники, в которых хранились трупы этих самых инопланетян. Выглядели эти гуманоиды примерно так: рост около 120 см и вес – примерно 20 кг. У них была темно-коричневая кожа, длинные тонкие руки, пальцы с перепонками. И особенно выделялись глаза – очень крупные, черные. Как мне говорили специалисты-биологи, у гуманоидов полностью отсутствовал желудочно-кишечный тракт, прямая кишка и органы размножения.

Были среди этих существ и гиганты, высотою более 3 метров. Но их было мало – не более десятка. Уже тогда между СССР и США существовал режим взаимного обмена информацией по данной тематике. И мы знали, что по количеству инопланетян опережаем США в разы – у американцев счет шел на сотни.

Как рассказал наш собеседник, пришельцы, посещавшие тогда Америку, через высших руководителей США пытались установить контакты с представителями СССР, для того чтобы забрать себе все имеющиеся у нас биологические останки неземного происхождения. Удалось им это тогда или нет – пока остается загадкой.

Тем не менее достоверных фактов о том, что инопланетяне развивали свою инфраструктуру на территории бывшего СССР, в те времена выявлено не было. Тоталитарные коммунистические вожди оставались верны своим авторитарным принципам даже перед лицом космических пришельцев.



Изящная оправа для американской мечты



ЕСЛИ верить электронным СМИ со ссылками на бывшего полковника Виталия Шелепова и бывшего разведчика ВМФ США Уильяма Купера, то сегодня Земля посещается космическими пришельцами девяти разновидностей.

Одна из этих инопланетных рас активно проявила себя перед элитой США в конце 40-х годов прошлого века. Родом космические странники были с погибшей планеты в созвездии Ориона. На вид это были человекоподобные особи с сероватым цветом кожи. Между этими существами и первыми лицами руководства США были заключены сепаратные договоренности, которые сводились к следующему. Предусматривалось взаимное невмешательство во внутренние дела, сохранение в тайне присутствия инопланетян и данных договоренностей, содействие исключительно США в снабжении прогрессивными технологиями. Кроме того, оговаривалось обоюдное право сторон периодически забирать к себе представителей для медицинских исследований. Был организован обмен послами.

Так что недавний скандал вокруг тайных тюрем США по всему миру и похищения людей для содержания в них, быть может, имеют и совсем иные причины. Инопланетяне утратили репродуктивные функции, их генетическая структура разрушена. Поэтому необходимы внутренние ферменты людей и животных, их кровь и генетические материалы. Иначе космическая раса прекратит свое существование.

По одной из версий, попытка США выйти из данного пакета договоренностей привела к убийству президента США Джона Ф.Кеннеди. 22 ноября 1963 г. он будто бы собирался обнародовать факты присутствия пришельцев из космоса на территории Америки. Хотя, конечно, со всеми их технологиями инопланетяне могли бы решить эту проблему и поделикатнее.

Считается, что за годы сотрудничества на территории США с помощью инопланетян построено несколько многоуровневых баз совместного пребывания. А также те объекты, куда обычных землян не допускают. В качестве примера называют базы в США на территории штата Невада, на базе ВМФ США (о. Гуам), а также в Южной Африке (Трансвааль) и в Австралии «Объединенную базу оборонных космических исследований».

Словом, для людей, обсмотревшихся фантастики или переигравших в компьютерные игры, есть шанс применить свои знания и способности на практике.



Пугающая простота предательства



РАЗУМЕЕТСЯ, воспроизводя подобную информацию публично, стоит задуматься о степени ее достоверности. И, изучая предлагаемую тему, мы опросили многих известных отечественных ученых.

С мнениями этих уважаемых граждан редакция будет регулярно знакомить наших читателей.

Но что интересно: отрицать предлагаемую в этой статье версию не брался почти никто. Позиция, как правило, была следующей: «сам(а) не видел(а), поэтому ни «за», ни «против» сказать не могу, но теоретически должно быть так...». Как правило, ученые верят и хотят, чтобы пришельцы существовали.

Но есть и другая сторона проблемы. Объективно в современном мире назрели вопросы, которые невозможно объяснить с рациональных позиций.

Во-первых, это гигантский скачок США в области передовых научных технологий. Скачок, который должен потребовать фантастических затрат и социальных усилий, – а они в общественной и промышленной жизни США не так уж заметны.

Во-вторых, глобальная потенциальная угроза жизни и здоровью людей всей планеты при использовании ряда современных технологий, разработанных американцами. Например, массовое использование генно-­модифицированных продуктов, таящее в себе потенциальную угрозу человечеству. Ведь чтобы доказать безопасность в биологии, необходимо изучить их влияние как минимум на пяти поколениях мышей или крыс. Но больше трех поколений грызуны, вскормленные генными модификатами, как правило, не дают. И некоторые биологи уже сегодня предрекают лавинную эпидемию раковых заболеваний и бесплодие, вызванные спецификой технологии, с помощью которой осуществляются генетические манипуляции.

В-третьих, серьезный акцент США на глобальные военные технологии в условиях однополярного мира. События в Ираке и Афганистане привели сегодня к тому, что американский бюджет по сравнению с прочими приоритетами оказался существенно и явно перераспределен в пользу военных.

Может быть, действительно, за голливудским ореолом американского чуда прячется нечто таинственное и сверхъестественное?.. Почему в претензиях на мировое господство меньше повезло немцам, французам или китайцам?

Объяснение может быть и пугающе простым – другие нации и народы не решились на активные контакты и предательское по отношению ко всем землянам взаимодействие с пришельцами...

Американские «чужие» травят мир «трансгенами»

СЛЕДУЕТ отметить, что научные достижения американцев в области биологии – генной инженерии и нанотехнологий – справедливо считаются принципиальным прорывом мирового уровня. Вопрос только в том, «прорывом» кого и куда. Вот мнение доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Ирины Ермаковой: «…глобальные социальные последствия использования технологий, разработанных и применяемых американцами в биологии, – мало изучены мировым научным сообществом. А потому результаты, как минимум, непредсказуемы. При этом очевидно, что нет и не может быть полной гарантии безопасности как для тех организмов, которые созданы подобным способом. Так и для тех, кто с этим регулярно соприкасается».

Более того, в мировом научном сообществе имеются весомые негативные мнения по данному кругу вопросов.

В частности, использование в генной инженерии бактериальных плазмид (внехромосомных кольцевых ДНК) чревато опасными последствиями. Ведь те бактерии (в частности, почвенная бактерия Agrobacterium tumefaciens), с помощью которых многие ученые научились «вводить» гены в растения, являются виновниками образования растительных опухолей – галов. А почему подобная «растительная пища» не может быть причиной опухолей и последующих раковых заболеваний для животного мира? Очень даже может. И рост раковых заболеваний органов пищеварения в США – тому прямое свидетельство, неизменно выделяющее современную Америку в сравнении с другими странами.

Ирина Ермакова считает, что существует глобальная угроза от массового применения генно-модифицированных продуктов. Есть данные об их токсичном влиянии, а также о снижении репродуктивности и патологических изменениях органов животных, которые их поглощали.

Тем не менее количество площадей, занятых промышленными трансгенными культурами: пшеницей, соей, кукурузой, хлопком, картофелем, свеклой, табаком, помидорами и др., – растет с каждым годом. В настоящее время в мире ими засеяно около 80 млн. га, т.е. 17% всех площадей, пригодных к земледелию.

К счастью, в России производство генетически модифицированных культур официально не разрешено. Наибольшее количество площадей с трансгенами засеяно в США. Кроме того, такие поля есть в Аргентине, Канаде, Бразилии и Китае. Почему же это происходит при всей очевидной опасности?

Необходимую ясность может внести информация о фирме «Монсата», которая по разрешению отечественного Минздрава ввозила в Россию американскую трансгенную сою. Ее научно-производственное ядро составляли специалисты, получившие богатый опыт по созданию и применению американских биохимических спецсредств во время войны во Вьетнаме. А эти вещества применялись с одной конкретной целью – уничтожение коренного населения страны.

Таким образом, говорить сегодня нужно не о случайной ошибке или недоработке талантливых ученых – а о злонамеренном расчете с целью нанесения необходимого демографического ущерба… Чем не программа контроля численности человеческой популяции? Проект, приоритеты которого самому человечеству еще мало понятны.

Инопланетный фаст-фуд не щадит Дядю Сэма

СЛУХИ о том, что сегодня Амери­ка – во власти космических пришельцев, год за годом просачиваются в мировое информационное пространство. И оснований для серьезного отношения к ним не мало. Здесь и бессчетное количество всевозможных личных и коллективных свидетельств, фотографии, видео- и телесъемки, некие металлические обломки и обгоревшие останки… А кроме того, архивные источники и документы, свидетельствующие о возможности подобной постановки вопроса. Но главный аргумент – это циничная, жестокая, почти криминальная государственная политика по отношению не только к представителям других наций и государств, но и к собственному населению США.

Речь о том, что в последнее время многие, посещающие Америку, называют ее страной «отупевших толстяков-мутантов». Такого числа добропорядочных граждан в диапазоне веса от 150 до 200 кг не найти нигде в мире. Причем, жировые отложения накоплены по известной анатомической схеме – тазовая область, брюшной и шейный отделы…

Все это говорит о том, что американская пища содержит в себе такие биохимические компоненты, которые человеческий организм полноценно переварить и усвоить не в состоянии. И избавляется от них не полностью, а частично, не расщепляя и не выводя из организма. Сегодня эта проблема стала национальным бедствием США. И решить ее, если не поздно, можно разве что в режиме приоритетного национального проекта...

Мнение специалиста

Россия и пришельцы: диалог цивилизаций

Комментируя происходящее в России в период с 1992 по 1999 гг., один уважаемый высокопоставленный сотрудник внешней разведки, долгое время работавший «нелегалом» в США, сказал как-то, что американцы ради своей гегемонии в мире готовы пойти на многое... Для России, в частности, действует даже некая секретная программа, в рамках которой США, словно подчиняясь какому-то внешнему контролю, скармливают нам непригодные для здорового питания продукты собственной биохимической индустрии – генные модификаты и искусственные биодобавки – «специальную» пищу для бедных.

Как в воду глядел старый разведчик. Изобилие продуктов на полках наших магазинов почти никак не объясняется успехами отечественного сельского хозяйства. И уж тем более не имеет ничего общего с традициями здорового питания...