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Великая Грузия

Присягавшая России на Коране и Евангелии

№ 34(68) от 23.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Великая Грузия

   «Аргументы неделi» продолжают публикацию материалов известного российского историка, профессора Православного университета Владимира МАХНАЧА на тему «Территория исторической России». На этот раз речь пойдет о Грузии.

Грузинские взлеты и падения

Справка «АН»

   Грузия (справочник ЦРУ 2005 г.)

   Местоположение: Юго-Западная Азия

   Территория: 69 700 кв. км

   Население: 4 677 401 чел. (июль 2005 г.)

   Средний возраст населения: 37,36 года

   Прирост населения: -0,35% (оц. 2005 г.)

   Миграция: -4,62 на 1000 чел. (оц. 2005 г.)

   Верующие: Грузинская православная церковь – 65%, мусульмане – 11%, Русская православная церковь – 10%, Армянская апостольская церковь – 8%, неизвестно – 6%.

   В XVIII в. грузинам как этносу грозила полная депопуляция. То есть исчезновение.

   К моменту вступления в Российскую империю в XIX в. во всех странах мира оценочно грузин оставалось не более 40 000 семей – всего.

   ГРУЗИЯ – государство чрезвычайно древнее, знавшее очень высокие взлеты. Были времена, когда Грузии принадлежала вся Армения. А Армения простиралась тогда до озера Ван в восточной части нынешней Турции. Это было на рубеже ХI–ХII вв., в царствование «царя царей» Давида-Возобновителя (иначе Давида-Строителя). Кстати, не очень близкого друга, но военного союзника великого князя Владимира Мономаха. У России тогда были весьма тесные контакты с Грузией.

   Второй период расцвета Грузии приходится на ХII–ХIII вв., период правления царицы Тамары, дочери царя Георгия III (1156–1184 гг.). Она очень популярна в русской по­эзии и даже почитаема Русской православной церковью как общая святая. Ее первый муж – Юрий, сын великого русского князя Андрея Боголюбского. Он хотя и не был грузин­ским царем, но все же был русским мужем грузинской царицы. Преследуемый своим дядей Савалатом, великим князем владимирским Всеволодом Большое Гнездо (1175–1212 гг.), Юрий скрывался в городе кипчакского (половецкого) царя Севенджа. Откуда и был доставлен влиятельным купцом Занканом Зоровавелем «юноша доблестный, совершенный в телосложении и приятный для созерцания» к престолу царицы Тамары.

   В тот период Грузия опять стала мощной державой. Значительная часть нынешней восточной Турции входила тогда в состав грузинской державы. Но на этом все взлеты кончаются. Начинается период упадка и распада. Грузия рассыпается на несколько частей.

   В ХVI–ХVII вв. на территории нынешней Грузии были три царства – Кахетия, Имеретия и Картли. Кахетия – восточ­но-грузинская, Имеретия – за­падно-грузинская, а Картли – центрально-грузинская – это Тбилиси. Рядом с ними существовали и четыре совершенно независимых друг от друга и от грузинских царств княжества. Например, совершенно независимая от Грузии Абхазетия – ее можно так назвать, приятно для грузин – по-грузински. Но тем не менее это абсолютно негрузин­ская земля.

Просили, умоляли, 200 лет в ногах валялись…

   ДЕЙСТВИЯ России не только на Южном, но и на Северном Кавказе во время затяжной Кавказской войны объясняются только одним: нас умоляли о защите и грузины, и армяне. Потому что исключительно исламский, к тому же еще и полудикий Северный Кавказ грозно нависал над цивилизованными христианскими землями. Разумеется, нельзя сказать, что весь Северный Кавказ был полудиким. Здесь жили осетины, лезгины, кабардинцы и прочие древние высококультурные кавказские народы.

Гордый блеск и нищета грузинских князей

   ПЕРВОЕ посольство Москвы в Грузию случилось в 1589 г., его возглавил князь С. Звенигородский. Далее, в XVII в., посольства Москвы в Грузию были весьма часты. В ответ кахетинский царь Теймураз, имеретинские цари Георгий, Александр и Арчил, правители Менгрелии – Леван и Гурии – Мамия (Мануйло) просили Москву о принятии их в русское подданство. А также о помощи в борьбе против шахского Ирана и султанской Турции. Кроме того, актуальным был вопрос о просвещении и книгопечатании на грузинском языке.

   В 1639 г. царь Кахетии Теймураз с сыном и своими вассалами присягнул на верность России.

В 1651 г. аналогичную присягу принес имеретинский царь Александр.

   В 1653 г. внук Теймураза Ираклий прибыл в Москву и прожил в ней около 20 лет, получив воспитание при царском дворе.

   В 1684 г. в Москве поселился имеретинский царь Арчил II. При содейст­вии Петра I он основал грузинскую типографию, положив начало печатанию книг на грузинском языке. Сын Арчила Александр сопровождал царя Петра I в заграничной поездке 1697–1698 гг., изучал артиллерию и как первый русский генерал-фельдцейхмейстер (начальник артиллерии) развивал пушечное дело в России.

   Грузинские посольства в Москву не прекращались очень долгое время. Грузинские князья прославились в истории Москвы своим гордым нравом и необузданным темпераментом. И тем, что их было слишком много. Всех московская публика не могла и упомнить, поэтому постоянно путала. Кроме того, большинство грузинских князей были крайне бедны. Это служило поводом для насмешек и всевозможных недоразумений, поскольку в европейской традиции титул «князь» означал весьма внушительное богатство.

   Но и разбойников на Кавказе хватало всегда. Спуск диких горцев в Грузию, а особенно в Армению, был совершенно нормальным явлением. Так же, как военные грабительские походы Осман­ской империи.

   Грузины начали проситься в состав России в конце XVI столетия, в царствование Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного – последнего царя ушедшей династии. Сегодня грузинский президент Саакашвили повелел создать музей «двухсотлетней оккупации Грузии». Хотелось бы, чтобы там не забыли создать вводный раздел о том, как грузинские цари 200 лет «в ногах валялись» и добивались этой самой «оккупации». А Россия посылала им деньги и оружие.

Из грамоты царя Теймураза царю Михаилу Федоровичу (1639 г.)

   «ВИДИШЬ, что Мы теперь для обороны страны нашей от врагов и мерзких агарян (мусульман«АН») и от многих других бедствий, как для того, чтобы христианская вера не уничтожилась и цар­ский род не пресекся, подчинились под высокую руку Царского Вашего Величества, чтоб Царское Твое Величество заботилось о нас и охраняло нас от врагов и давало нам помощь и защиту. Потому что мы, православные христиане, и веруем во единого Бога трехипостасного, и имеем одну веру и одно крещение и одну литургию, и следует тебе с нами обращаться с большим вниманием, чем с другими: так это заведено у православных царей и владетелей.

   Наше первое великое прошение состоит в том, чтоб Ты, Великий Государь, если пожелаешь оказать угодное мне, Царю Теймуразу, и всей Иверской земле и христианской вере, – послал бы нам одного князя Великого с войском, чтобы помочь нам против нечистых леков (горцев)

   Если Ты любишь меня, царя Теймураза, и всю Иверскую землю, и хочешь защитить нас от врагов и утвердить христианскую веру и подчинить нас под высокую и великую руку Вашего Царского Величества, то пошли нам одного князя с войском на помощь и прикажи выстроить нам крепость. Тогда леки угомонятся и многие другие враги…

   И мы просим тебя, Великий Государь, потому что многих имеем врагов на свете, чтоб Твое Царское Величест­во не слушало слов других, так как и я не буду слушать слов других, чтобы с сего дня слово наше было словом, любовь любовью, дружба дружбою. И чтобы я, Царь Теймураз, был подчинен под высокую руку Твоего Царского Величества и вся Иверская земля и дети детей моих…»

   Но при тех южных границах Москов­ского государства дотянуться царю Федору военной силой до Грузии было просто невозможно. А когда смогли, то помощь последовала. В состав России в разные годы вошли уже, правда, не три царства, а два – Картли и Кахетия во второй половине XVII в. смогли объединиться. А также четыре княжества. Георгиевский трактат подписывал картли-кахетинский царь. Имеретинские правители-царевичи просились отдельно. И отдельно приносили присягу русскому императору за Имеретию.

Извлечение из Георгиевского трактата с Грузией (24 июля 1783 г.) по изданию ПСЗ, т.XIX, №15 835

   АРТИКУЛ 1. Его Светлость Царь Карталинский и Кахетинский именем своим, наследников и преемников своих торжественно навсегда отрицается от всякого вассальства или под каким бы то титулом ни было, от всякой зависимости от Персии или иной державы; и сим объявляет пред лицом всего света, что не признает над собою и преемником иного самодержавия, кроме верховной власти и покровительства Е.И.В-ва и Ее высоких наследников и преемников престола всероссийского…

   Артикул 2. …обещает Его Светлость без предварительного соглашения с главным пограничным начальником… не иметь сношения с окрестными владетелями. А когда от них приедут по­сланцы или присланы будут письма, оные принимая советовать с главным пограничным начальником и с министром Е.И.В-ва о возвращении таковых посланцев и о надлежащей их владетелям отповеди…

   Артикул 6. Е.И.В-во, приемля с благоволением признание Ее верховной власти и покровительства над царст­вами Карталинским и Грузинским, обещает именем своим и преемников своих:

   1. Народы тех царств почитать пребывающими в тесном союзе и совершенном согласии с Империей Ее и, следовательно, неприятелей их признавать за своих неприятелей;

   2. Светлейшего Царя Ираклия Теймуразовича (Ираклий II (1720–1798 гг.) – грузинский царь, объединивший в 1762 г. Кахетию и Картлию) и его дому наследников и потомков сохранять беспременно на царстве Карталинском и Кахетинском.

   Власть, со внутренним управлением сопряженную, суд и расправу и сбор податей представить Его Светлости Царю в полную его волю и пользу, запрещая своему военному и гражданскому начальству вступаться в какие-либо распоряжения…

Абхазия вступила в состав Россий­ской империи в 1810 году. Это позже, чем Картли-Кахетинское царство. Но тоже, договорившись между собой, присягали соответственно светлейший князь Шерваши-Абхазский, а также князья и беки абхазские. Причем в документе ритуал не описан, но подписи выделены: отдельно – христиане, отдельно – мусульмане. Наверняка так было потому, что христианские князья присягали на Евангелии, а мусульманские – на Коране.

Пусть торжествует историческая правда – и будет шесть Грузий…

   СООТВЕТСТВЕННО, если Советский Союз распался, то Грузинская ССР должна была распасться на шесть составных частей. Это если по совести и по доброй воле.

   Но сегодняшняя Грузия претендует даже на негрузинскую часть. Такова ситуация. А историческая правда говорит о другом. Даже то, что грузинские цари, в частности Давид Великий, владели Абхазией, не доказывает ровным счетом ничего.

   Нынешний грузинский ­президент ­Саакашвили, слава богу, пока не претендует на Армению. А вот Давид-Строитель владел очень большим куском турецкой Армении.

   Что же касается Батума (это к вопросу законности владения современной Грузии Аджарией и правильностью поведения Кремля в этом вопросе), то Батумское ханство присоединено к России в результате русско-турецкой войны Николая I в (1828–1829 гг.). Аджария действительно населена грузинами, но уже очень давно «омусульманенными». Так что она, в общем-то, тоже может претендовать на некоторое обособление. И, невзирая на подавляющее число мусульман, аджарцы, тем не менее, как и русины в Закарпатье, всегда тяготели более к Москве, нежели к Тбилиси. Что касается абхазов, то их тяготение к Москве и вовсе бесспорно.

   В данной ситуации проявляет себя пока никем не оспоренная историческая закономерность: малый народ всегда с большим – против среднего. Абхазы – верные федераты Византии, верноподданные России и Советского Союза. Но только не Грузии. А между византийским и русским периодом они готовы были ориентироваться даже на турок. Потому, что они турок – тоже большой народ – не боялись. Но всегда боялись грузин.

Чудеса грузинской демократии

   НЕ СЛУЧАЙНО европейская история Грузии начиналась и развивалась через Россию. Но если сегодня кому-то в Европе сказать что Грузия – европейская страна, а грузины – исконные европейцы, то там может случиться шок. Его можно сравнить в памяти европейцев с аналогичным паломничеством новых «европейцев» из Турции. Когда из нескольких сот тысяч турков, принятых Германией, через несколько лет их оказалось миллионы. И они стали бороться за свои этнокультурные права всеми дозволенными и недозволенными методами, включая поджоги автомобилей, беспорядки на улицах и прочие «радости» эпохи борьбы с терроризмом.

   Тесно дружить с Грузией хотят и пытаются лишь американцы, имеющие на своей территории штат Джорджия, что переводится как Грузия. Но это означает, что дружить, скорее всего, хотят не с Грузией, а против России или Ирана.

   Вот и пытаются новые американо-грузинские отношения ­догнать и перегнать рос­сий­ско-гру­зинские традиции, имеющие многовековую историю и богатый взаимный опыт.

   Столь насыщенной и богатой историей современные американо-грузинские отношения похвастаться не могут. Разве что невзорвавшейся гранатой на площади в Тбилиси во время выступлений американского и грузин­ского президентов.

   Так чем же запомнятся в истории со­временные грузинские властители, отвернувшиеся от исторической дружбы с Россией в пользу США?

   Преданное де-факто историческое наследие грузинских князей и царей уже стало очень неприятным фактором. В ближайшие годы проклятие гордых и честных предков может объективно похоронить саму идею грузинской демократии. А кроме того, и суверенитет великой Грузии.

   Как говорится, вот она и проблема: войну в Грузии, наряду с военными действиями в Ираке, Афганистане, в ближайшей перспективе – в Иране, – американцы, с их падающим долларом, вряд ли потянут. И блудному грузинскому «сыну» Саакашвили придется вновь присягать России одной рукой на Коране, а другой на Евангелии.

   Хотя сегодня в Грузии возможно почти все. И радикализм, в рамках которого Саакашвили принесет присягу только на Коране. Но тогда уже не перед Россией, а перед «европейской» Турцией.

   Вот такими в ближайшие годы могут быть чудеса грузинской демократии.

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