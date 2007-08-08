Столкновение под грифом «Сов. секретно»

На днях исполняется 7 лет со дня гибели атомохода «Курск». События той трагедии обсуждаются до сих пор. И не только в России.

…Середина августа, 2000 год. Вся страна замерла, прильнув к телевизионным экранам. В Баренцевом море происходит что-то из ряда вон… Говорят о нашей суперлодке класса «Антей», которая по не понятным пока причинам «ушла на грунт». Экипаж жив. Они стучат в переборки, сообщает диктор. Потом мелькает сообщение по каналам Интерфакса: по данным российских спецслужб, объемный подводный объект массой до 9 тыс. т водоизмещения дрейфует в Баренцевом море к норвежской границе. Далее идет еще одно любопытное сообщение: в Москву с блиц-визитом прибывает директор ЦРУ Джордж Теннет.

Через какое-то время в «Российскую газету» приходит факс из США (видимо, от коллег-журналистов) с загадочным текстом: «Ищите лодку с характерными повреждениями на базе британских ВМС в Шотландии». Факт получения такой телеграммы из-за океана подтверждает журналист «РГ» (1997–2003 гг.) Елена Василькова.

Суперлодка из группы «Антей» – это атомная субмарина «Курск», экипаж которой – 118 молодых, здоровых и сильных мужчин – погиб 13 августа 2000 года. Почему это случилось? «Аргументы неделi» предлагают версию событий того августа, какой ее представляют французские журналисты.

Кино в Государственной Думе

ИЮНЬ 2007 года. Депутаты ГД готовятся уйти на летние каникулы, но в просторных коридорах здания на Охотном ряду не ощущаешь наступления каникул: народные избранники что-то взволнованно обсуждают приглушенными голосами. «Не может быть…», «Не верю», «Это проделки французских спецслужб». Один из депутатов ГД, человек очень известный в нашей стране («Аргументы неделi» он читает постоянно и с большим уважением относится к нашему изданию), осторожно спрашивает:

– Хотите посмотреть триллер о гибели подлодки «Курск»?

– Художественный?

– Нет, документальный. Эти кадры были сняты французскими спецслужбами во время спасательной операции нашей атомной субмарины. Они же крутились там все время вместе с американцами и норвежцами. Потом эти кадры попали в руки французских журналистов. По французскому каналу France-2 фильм Жана-Мишеля Карре показали только один раз. И назывался он «Курск»: подводная лодка в мутной воде».

Справка «АН»

АПЛ «Курск» – атомная подводная лодка проекта 949А «Антей» (по классификации НАТО – «Оскар-2»). Такие атомоходы имеют длину 154 м, водоизмещение до 18 тыс. т, глубину погружения – до 500 м, скорость подводного хода – до 28 узлов (примерно 52 км/ч), экипаж – 130 человек. На вооружении «Антеев» – 24 пусковые установки комплекса крылатых ракет «Гранит» (каждая из которых в 40 раз мощнее бомбы, сброшенной над Хиросимой).

Так я посмотрела кино в Государственной Думе. 73 минуты ужаса возвращения в те дни августа 2000 года.

По французской версии, мы все-таки были на грани Третьей мировой войны. И только выдержка российского руководства не позволила событиям принять необратимый ход. Так об этом, во всяком случае, рассказывает француз­ская документальная лента «Курск»: подводная лодка в мутной воде».

Колокольный звон

ВЕРНЕМСЯ в 2000 год. Май. 11-е число. Агентст­во военных новостей сообщает: «В августе с.г. на Северном флоте пройдут учения аварийно-поисковых сил флота по оказанию помощи «затопленной» атомной подводной лодке. План учений уже подготовлен и утвержден в Управлении поисковых и спасательных работ ВМФ. Подводная лодка в результате «аварии» должна лечь на грунт, а спасательное судно «Михаил Рудницкий» обеспечит выход на поверхность «по­страдавшего экипажа». Подъем людей с глубины свыше 100 м будет произведен с помощью специального спасательного «колокола».

Спасатель «Михаил Рудницкий» дейст­вительно пришел на помощь атомной субмарине, вот только сценарий этого спасания получился несколько иным… Той самой «затопленной» атомной лодкой по расписанному сценарию должен был стать «Курск». И он им стал. Но утонула атомная субмарина на самом деле. Злой рок?

Эдмонд Поуп и сумасшедшая «сигара»

ПЕРВЫЕ кадры французской картины: на маневрах в Баренцевом море присутст­вуют высокопоставленные китайские военные специалисты. Они должны увидеть испытательный пуск новой (сумасшедшей – как ее называют) торпеды «Шквал», способной двигаться под водой со скоростью 500 км в час. Такого оружия нет ни у кого в мире. Эта торпеда как будто бы «родилась в сорочке»: свою скорость она развивает в газовой оболочке. Вес торпеды – 2 тонны. Китай, как подчеркивают французы, уже покупал «Шквал», но русские предлагают усовершенствованную «модель».

Американцам эти маневры и особенно «китайские смотрины» сильно не нравятся: они не хотят, чтобы Пекин получил от Кремля эту сумасшедшую «сигару». И здесь французские кинодокументалисты вспоминают историю ареста в Москве американского предпринимателя Эдмонда Поупа, одного из бывших сотрудников секретных служб ВМС США.

Поуп, как известно, обсуждал детали конструкции торпеды «Шквал» с ее изобретателем Анатолием Бабкиным. Но в свой 27-й приезд в Россию в апреле 2000 г. агент был арестован прямо в гостинице. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Об этом деле говорили очень много, и вскоре после гибели «Курска» Поупа отпустили домой по причине его заболевания раком кожи. Кстати, он до сих пор жив.

Торпеда с наконечником из обедненного урана

ПОКА суда наших ВМС готовились к маневрам, неподалеку оказались две американские субмарины – «Мемфис» и «Толедо». 11 час. 28 минут. «Курск» должен сделать торпедный залп. Лодка всплывает на перископную глубину. В этот момент американская подлодка теряет гидроакустический контакт с целью из-за резкого изменения глубины «Курска» и тоже всплывает. По версии французских кинодокументалистов, это была подлодка «Толедо» класса «Лос-Анджелес». Командир «Курска» Лячин дает команду на циркуляцию по курсу вправо и влево…

Лодки неуклонно сближались. И в какой-то момент кормовой стабилизатор «Толедо» задел носовую оконечность «Курска». Потом стальное крыло вспороло наружную обшивку русской субмарины, смяло боковой торпедный аппарат с ракетоторпедой К-84. Видеозапись показывает длинные разрывы на корпусе. Что дальше? По французской версии, чтобы предотвратить возможную атаку «Курска» против «Толедо» (предполагается, что американцы как будто бы услышали открытие заглушки торпедного аппарата «Курска»), «Мемфис» тоже стреляет новейшей торпедой МК-48 по «Курску».

Американская торпеда МК-48 имеет металлический наконечник из так называемого обедненного урана, что позволяет ей беспрепятственно прошивать любой металл. Торпеда несет в себе и множество зажигательных частиц. Именно этим можно объяснить сильнейший пожар в носовых отсеках «Курска». Доказательством атаки служит идеально круглая дыра с загнутым внутрь металлом обшивки корпуса нашей подлодки: в фильме она видна идеально.

В первые минуты трагедии сразу погибли 94 моряка. Лодка начала падать на грунт. При ударе турбины сдвинулись с фундаментов, лопнули паропроводы, вспыхнуло электрооборудование. Произошел второй взрыв, в 100 раз мощнее первого. Именно его зафиксировали норвежские сейсмологические станции. Лодка опустилась на глубину 108 метров. Два ядерных реактора остановились.

Позже во втором отсеке будет найдена задняя крышка торпедного аппарата, выбитая при взрыве такой силы, что она приварилась к прочной межотсечной переборке.

«Мемфис» тоже получил повреждения в носовой части. Но смог уйти. Малым ходом он двинулся в норвежский порт Берген. Оттуда отправился на Британ­ские острова и встал на трехнедельный ремонт в Фаслейне (база британских ВМС в Шотландии). Потом отправился домой и прошел половину пути. Но в Конгрессе США поднялся большой шум: конгрессмены требовали провести расследование, и «Мемфис» снова отослали в Британию.

Признания норвежского адмирала

– НЕКОТОРЫЕ обстоятельст­ва разыгравшейся трагедии стали известны после увольнения норвежского адмирала, командующего северной группировкой войск Норвегии Эйнара Скоргена, – говорят французские документалисты.

Упрямый адмирал не сошелся во мнениях с руководством НАТО, а вернее, с командованием ВМФ США, и еще в августе 2000 г. позволил себе недвусмысленные намеки на причастность американцев к катастрофе в Баренцевом море.

17 августа 2000 г. Скоргену приш­лось по тревоге поднимать в воздух самолеты береговой охраны военного флота Норвегии, т.к., согласно полученному сообщению, 6 российских самолетов вторглись в воздушное пространство Норвегии. Адмирал Скорген очень удивился, т.к. ранее российские летчики никогда не посещали этот район. Эйнар Скорген срочно связался по телефону с главкомом ВМФ России адмиралом Владимиром Куроедовым. Он пояснил, что российские летчики увлеклись, пытаясь выследить неизвестную подводную лодку, которая уходила из Баренцева моря. После телефонного разговора двух адмиралов инцидент был исчерпан.

По словам Скоргена, к тому времени он уже слышал о том, что «Курск» погиб, столкнувшись с американской подводной лодкой. Сначала седой адмирал был уверен, что это «пропаганда». Однако после инцидента с самолетами Эйнар Скорген переменил свое мнение. Он заметил, что американ­ская подлодка «Мемфис» действительно заходила 19 августа в норвежский порт Берген, где ее сумели сфотографировать норвежские журналисты. Но норвежские военные утверждали, что на субмарине не выполнялось никаких ремонтных работ. Однако, полагает адмирал Скорген, косвенным свидетельством того, что с «Мемфисом» что-то было не в порядке, может служить секретный приказ американского командования: доставить в Норвегию из США 12 жен офицеров экипажа американской субмарины. На «Мемфисе» во время столкновения с «Курском» погибли 12 подводников.

Позже корабль «Петр Великий» недалеко от места трагедии в Баренцевом море обнаружил бело-зеленый аварийный буй (это раскраска НАТО, у нас бело-красные буи. – «АН»). Этот аварийный буй – как уже выяснено – принад­лежал американской подводной лодке «Мемфис».

Получивший сильные повреждения «Толедо» после столкновения затаился. На лодке была разбита носовая часть, частично были разрушены винт и рулевая группа. В течение двух суток экипаж сумел справиться с последствиями столкновения. И 15 августа 2000 г. под прикрытием двух натовских «Орионов» экипаж смог вывести лодку на глубину. «Толедо» отправили в один из доков США.

Голос за кадром сообщает: 11 стран НАТО предлагают помощь России в спасении «Кур­ска». Россия по непонятным причинам, недоумевают французские документалисты, отказывается.

– Столкновение произошло на встречных курсах, – объясняют создатели фильма. – Российский атомоход оказался ниже иностранной подлодки, которая нанесла по «Курску» удар килевым листом. В результате столкновения у российской подлодки были снесены ограждения рубки, повреждены элементы, обеспечивающие выход всплывающей спасательной камеры. Взрыв на борту подводной лодки «Курск» привел к образованию в левой части ее носового отсека крупного отверстия размером около полутора квадратных метров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Адмирал Эдуард Балтин, Герой Советского Союза, подводник-атомник:

– Я не буду ничего говорить о гибели подлодки «Курск». У меня есть мое личное, профессиональное, мнение. Но я не верю, что было столкновение с американской подлодкой. Нет никакой достоверности. Сомнительно. Весьма сомнительно. Что касается фильма. Есть деньги. Есть режиссер. Есть прокат. Нужны жареные факты. И фильм работает!

Герой Советского Союза, адмирал Владимир Чернавин (сегодня – президент Союза моряков-подводников ВМФ России):

– В те дни я не дал ни одного интервью по поводу гибели подлодки «Курск». И я хочу сохранить свое «алиби». Фильм я не видел, но согласитесь, все это только предположения. Доказательств нет! Есть официальная версия.

Торпеда на пероксиде водорода

ГЕНЕРАЛЬНОМУ прокурору России Владимиру Устинову (уже бывшему) было доверено провести расследование гибели АПЛ «Курск». Но Устинов, еще не приступив к расследованию, уже сообщает, что причиной гибели АПЛ «Курск» стал взрыв старой учебной торпеды на пероксиде водорода. Однако торпеды на пероксиде водорода не используются на всех флотах мира уже больше 30 лет, а «Курск» – суперсовременная лодка! Свое расследование В. Устинов закончит через 1 год и 10 месяцев: оно уместится на 2000 страницах, но вывод Генеральный прокурор России сделает все тот же: «Курск» погубила старая торпеда». Но комиссия под руководством вице-премьера Ильи Клебанова в первые дни после гибели подлодки назвала три возможные версии катастрофы: столкновение с подводным объектом; взрыв дрейфующей мины времен войны; нештатная ситуация в первом отсеке атомохода. Старая торпеда на пероксиде водорода в версиях комиссии Клебанова даже не проходила.

В 2005 г. отмечали 5 лет со дня гибели подлодки. В одном из своих интервью бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов на вопрос корреспондента о гибели АПЛ «Курск» вдруг сказал: «Я знаю правду о «Курске», но еще не пришло время ее рассказать».

Записка капитан-лейтенанта Колесникова

«СМЕРТНЫЙ жетон У-865568» командир турбинной группы АПЛ «Курск», 26-летний капитан-лейтенант Дмитрий Колесников в тот поход не взял. Теперь этот жетон носит его вдова – Ольга Колесникова. Это была плохая примета? Дмитрия Колесникова из затопленной подлодки подняли самым первым. В нагрудном кармане его куртки обнаружили обгоревший листок из записной книжки: «Оля, я тебя люблю, не сильно переживай…» И далее: «Писать здесь темно, но попробую наощупь. Здесь в списке личный состав отсеков, которые находятся в 8-м и 9-м и будут пытаться выйти. Всем привет. Отчаиваться не надо. Колесников». На обороте – подробный список моряков с указанием боевых номеров, с отметками о проведенной перекличке. Капитан подлодки «Курск» Геннадий Лячин погиб в первые секунды катастрофы: его первый отсек снесло как будто бы гильотиной. От капитана остались только куртка и мизинец…

И только через 400 дней родственники получили тела погибших моряков.

Шесть из 24 ракет «Гранит» с ядерными боеголовками оказались поврежденными. Их отправили на завод ­«Нер­па» в губе Оленья (Кольский полуостров) для утилизации. АПЛ «Курск» подняли со дна Баренцева моря без первого отсека. Родст­венникам погибших моряков объяснили, что там находятся взрывчатые вещест­ва, поэтому поднимать этот отсек на поверхность опасно. Отсек остался на месте аварии.

А потом атомную субмарину «Курск» вывезли на остров, разрезали-распилили и расплавили.

Был корабль – и нету…

Разумеется, пересказывая французскую версию тех трагических событий, мы не преследовали цель подвергнуть сомнениям выводы Генпрокуратуры об истинной причине потери «Курска». Но таинственная гибель суперподлодки относится к тому разряду морских тайн, которые будоражат воображение и по прошествии многих лет. Такой, например, была гибель «Титаника». Нас же версия французов привлекла тем, что, если гипотетически все так и было, становится понятным, что произошло потом. Во всяком случае, началось заметное потепление отношений с США. Все это можно было бы рассматривать в качестве моральной компенсации нашему руководству за выдержку. Только представьте себе, что последовало бы за тем, когда «Толедо» и «Мемфис» были бы атакованы и потоплены силами ВМС России? Вообще-то – это уже была бы война.

И последнее. Сегодня такой случай уже трудно представить. Армия и флот вновь становятся главной опорой государства. И на последних маневрах в Северном море было мало любопытных, кто рисковал оказаться вблизи наших кораблей. Есть такой закон – око за око. Его никто не отменял.

СПРАВКА «АН»

В ИСТОРИИ советского и российского ВМФ было более двух десятков столкновений подводных лодок с зарубежными субмаринами.



Столкновения на Северном флоте:



1. 1968 г. АПЛ «К-131» с неустановленной АПЛ ВМС США.

2. 1969 г. АПЛ «К-19» с АПЛ Гато ВМС США;

3. 1970 г. АПЛ «К-69» с неустановленной АПЛ ВМС США;

4. 1981 г. АПЛ «К-211» с неустановленной АПЛ ВМС США;

5 1983 г. АПЛ «К-449» с неустановленной АПЛ ВМС США;

6. 1986 г. АПЛ «ТК-12» с АПЛ «Сплендид» ВМС Великобритании;

7. 1992 г. АПЛ «К-276» в наших территориальных водах с АПЛ «Батон Руж» ВМС США;

8. 1993 г. АПЛ «Борисоглебск» с АПЛ «Грейлинг» ВМС США.

На Тихом океане:

1. 1970 г. в полигоне боевой подготовки у Камчатки АПЛ «К-108» и АПЛ «Тотог» ВМС США;

2. 1974 г. в этом же районе АПЛ «К‑408» с АПЛ «Пинтадо» ВМС США;

3. 1981 г. в заливе Петра Великого АПЛ «К-324» с неустановленной АПЛ ВМС США.

Список можно продолжить.