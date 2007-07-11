На Украине никто и не полагал себя нерусским

Бывают политики, особенно постперестроечного «разлива», кто путает понятия «страна» и «государство». Но эти понятия не обязательно совпадают. Например, Германия 1871 года состояла из 18 государств. А до Наполеона было известно и вовсе несколько десятков германских государств. При этом страна Германия существовала и для русского, и для француза или англичанина.

Как раз этой теме – «Территории исторической России» – посвящена научная деятельность известного российского историка, профессора Православного университета Владимира МАХНАЧА. Напомним, что автор – один из ближайших соратников и учеников Льва Гумилева.

Украина или домонгольская Русь»?

СТАТИСТИКА

Из открытых материалов ЦРУ (на июль 2005 г.)

Численность населения: 47 425 336 чел.

Средний возраст: 38,22 года

Площадь: 603 700 кв. км (чуть меньше штата Техас)

Общая сухопутная граница: 4 663 км

Береговая линия: 2 782 км

Государственный строй: республика

Административное деление: 24 области, 1 автономная республика, 2 города статусом области

Этнические группы: украинцы 77,8%; русские 17,3%; белорусы 0,6%; молдаване 0,5%; крымские татары 0,5%; болгары 0,4%; венгры 0,3%; румыны 0,3%; поляки 0,3%; евреи 0,2% и другие 1,8%

Языки: украинский (государственный), русский, румынский, польский, венгерский

Верующие: Украинская православная церковь – Киевский патриархат 19%, Московский патриархат 9%; Украинская греко-католическая церковь 6%; Украинская автокефальная православная церковь 1,7%; Протестанты, иудеи и иные 38% (2005 г.)

СОВРЕМЕННОЕ государство Украина состоит из регионов с разной исторической судьбой. Общее у них только одно – все они входили в состав Древней, еще домонгольской Руси. Но домонгольская Русь имела все же другой этнический состав. Поэтому серьезных оснований предъявлять какие-либо территориальные претензии на домонгольскую Русь у нас нет. Тогда на территории единой Руси жили не русские, а славяне и русы. Страна была, но единого государства еще не было, поскольку каждое княжество было государством.

Мы, конечно, имеем все основания на правопреемство и по отношению к древнейшим славянорусским государствам. Но здесь не может быть прямого перехода государственной власти от одного субъекта к дру­гому.

Сегодня большим достижением стало то, что наконец-то появилось понятие «Центральная Украина». Это области Киевская, Полтавская, Житомирская. А до недавнего времени наша официальная политика, дипломаты, СМИ – все противопоставляли Западную и Восточную Украины. Но это лишено всякого смысла. Поскольку Западных Украин – несколько. Восточных тоже немало.

Территориально «центральная Украина» наиболее близка к гетманской, пусть и недолго жившей. Гетман всегда был зависимым лицом, но пользовался определенными привилегиями автономии. Так что его можно считать не подданным, а вассалом польского короля. Это важно, потому что – мало ли кто чьим был вассалом? Князь Владимирский был вассалом золотоордынского хана. Но пользовался внутри полной независимостью. Английский король был довольно долго вассалом французского короля. И что характерно, оба случая окончились плохо для сюзерена, а не для вассала. Орда погибла. А Франция была измучена и значительно сократила свое население в Столетней войне.

С донскими казаками не забалуешь

ЕСЛИ идти от центра на Восток, то вторая по значению территория – это левобережная Украина. Она наполовину никогда не входила ни в состав гетманских, ни в состав польских земель. Более того, если Чернигов побыл какое-то время польским городом, то Сумы и Харьков – никогда. Это русские города. Именно на этих территориях формировались русские казачьи полки, которые были развернуты в самые прославленные гусар­ские. В том числе сум­ские гусары, черниговские, изюмские – это древнейшие казачьи полки русской армии.

Настроение левобережья, осознание себя русскими людьми, думаю, не вызывает сомнения. Но мы сейчас ведем разговор о территориях, а не об этнокультурных предпочтениях.

Есть еще один интересный регион, очень странный в составе Республики Украина, – это Донбасс. Каким образом Донбасс оказался в составе Украины? Это произошло при совет­ской власти. Но создан он был отнюдь не революционными усилиями. В 1918 г. территория Донецкого бассейна – области Всевеликого войска Донского – была оккупирована нем­цами. Немцы тогда рвались к углю. Поэтому для соблюдения приличия и передали управление оккупированными территориями войска Донского союзному им гетману Скоропадскому. Потом было всякое: у власти был Петлюра, красные. Но когда Украинская ССР вошла как изначальный субъект в состав СССР – Донбасс почему-то сохранили в составе Украины.

В России все помнят про Крым, а про Донбасс помнят только донские казаки. Когда шел разговор о признании Российской Федерацией территории Республики Украина, войсковой круг Всевеликого войска Донского заявил, что, если признание Украины состоится и произойдет без изъятия территории Донецкого бассейна, – с этого момента донское казачество имеет территориальные претензии к Украине. При этом следует помнить, что этнические центральные и восточные украинцы даже более русские, чем казаки. Поэтому к этому надо относиться серьезно.

Это не единственный случай германской оккупации во время революции. То же самое будет и в Прибалтике.

«Окатоличенный» запад – это еще не вся Украина

ТЕПЕРЬ о Западных Украинах. Они тоже не однородны. Во-первых, это Волынь с Подолией. Некоторые украинские авторы их не разделяют, но названия эти сущест­вуют уже много веков. Судьба этих земель одинакова: они вошли в состав Великого княжества Литовского в XIV в. на два правления – от Гедимина до его сына Ольгерда. Вошли без каких-либо особых проблем и оставались русскими по населению и православными по вероисповеданию.

В настоящий момент они, разумеется, значительно более украинизированы, чем левобережье. Но важно то, что в культурном отношении его жители иные, нежели их соседи галичане. Потому что они остаются православными и поныне. И довольно тверды в этом. Это Луцкая, Ровенская, Винницкая области. Они остаются православными не только по вероисповеданию, но и по культуре, основу которой составляет восточное христианство.

Далее следует отметить Галицию, или Галичину. Это две с половиной области: Львовская, Ивано-Франковская и половина Тернопольской – искусственное образование советского времени. Дело в том, что Тернополь и юго-западная часть области – это Галиция: униатская и, естественно, достаточно «окатоличенная».

А северо-восток – православный, потому что это часть Волыни. Там расположена Почаев­ская лавра – один из древнейших русских монастырей. Его наместник еще при президенте Кравчуке говорил с амвона, что украинского языка не существует. Когда об этом писал Булгаков – было нормально. Но когда так сказал архимандрит Федор, это прозвучало вызывающе.

Разница в том, что тернопольская граница проходит между исторической Волынью и Галичиной. А произошло это довольно просто: Великое княжество Литовское не успело подобрать Галицию. Мудрейший государственный деятель Великий князь Гедимин при всей его дальновидности не успел включить Галицию в состав Великого княжества Литовского. Он был очень силен, но был противником грубых территориальных захватов.

Галицко-Волынское кня­жество развалилось до Гедимина. И волынскую проблему он решил так. Младшенького своего Любарта Гедиминовича он женил на волынской княжне. При не имевшем мужского потомства волынском князе. Князь умер. Любарт законно все унаследовал. Кстати, сыном этого Любарта был прославленный во времена Куликовской битвы Дмитрий Михайлович Боброк, помните пресловутый засадный полк? Крестильное имя Любарта было – Ми­хаил.

А Галицию захватил валахский (сейчас бы мы сказали – румынский) господарь – наглый, нищий и маломощный. Поэтому очень быстро у него Галицию отобрала Польша.

Население Галиции оставалось православным. Но галичане все время добивались от Константинопольского патриарха отдельного Галицкого митрополита. Иногда это получалось, иногда – нет. Проблемы-то тогда были между Владимиром (сейчас бы мы сказали Москвой, но тогда формальной столицей был Владимир) и Вильной. А Галицию все время забывали.

Константинополь был сторонником московских земель: литовские русские были ненадежны. А здесь была твердая православная власть. Поэтому поддерживали слабейшего против сильнейшего. И создали-таки Великую Россию.

Ведь Великую Россию – Российскую империю создала Церковь. Но не только руками русских, а русских, малороссов (украинцев), белорусов, греков, армян, сербов, грузин – всех православных людей.

Грекам лучше всех было понятно, что Византия долго не протянет. Поэтому они целена­правленно создавали преемницу угасающей Византии.

Екатерининское наследие: Таврия и Новороссия

ПОСЛЕДНИЙ регион – это Новороссия – вся приморская часть Украины. Включая Таврический полуостров, который в России все время называют по-татарски: Крым. Тем названием, которое ему дали оккупанты только в XVI столетии. А славяне там жили начиная с I в. н.э., то есть с того момента, как появились.

Новороссия – это приобретение Российской империи. Во многом это возвращение древних славяно-русских земель. Разумеется, домонгольского периода.

В отношении Новороссии имеет место такое прецедент­ное право. Результаты двух русско-турецких войн, которые вела императрица Екатерина II, были зафиксированы двумя бесспорными мирными договорами: Кючук-Кайнарджийским и Ясским. После чего Россий­ская империя эти земли приобрела к большой радости местного православного населения и русских рабов, которых регулярно воровали и угоняли в Крым.

Екатерина поступила очень мудро, восстановив историческое тысячелетнее название – Тав­рия. Потому для России это святые земли. Святой Владимир крестился в Херсонесе Тав­ри­ческом. И там в тот момент было русское население. Это доказательно: есть материалы причерноморского архе­олога Александра Беляева. И специалистам-историкам тут и спорить нечего: это археология, она там везде, на каждом шагу.

Безусловно, к освобождению от вассалитета этих земель от претензий Стамбула имеют отношение и украинцы (малороссы), и великороссы (русские) – тоже. Те, кто служил в русской армии, и были первыми колонистами и чиновниками. Все они считали себя русскими людьми. И без всякого сомнения, малороссы принимали участие в освобождении и присоединении Новороссии. Как и великороссы.

Можно сказать, что при Екатерине пехота, главная сила русской армии, была чисто великоросской. Зато много малороссов – предков будущих украинцев – служило в кавалерии и на флоте.

Не воссоединение, а возвращение…

ОТДЕЛЬНО обычно выделяют два региона: Таврию (Крым) и Буковину. Этот аграрный регион, население которого стало грамотным лишь во второй половине ХХ в., был долгое время под румынской властью. Там до сих пор звучит чистейший русский язык и используют старый календарь. Тогда как Румыния давно все реформировала и перешла на латиницу. Кроме того, Буковина невероятно тверда в православии.

Таких обособленных регионов на Украине может оказаться 8 или 10. Часть левобережной Украины русской была всегда. А часть была присоединена при помощи рус­ского населения. Это нонсенс, что Чернигов побывал в Речи Посполитой. Центральную Украину мы получили по просьбе ее народа.

Не было никакого воссоединения Украины с Россией в 1654 году. Россия возвратила себе части Малоросских земель. Прошение рассматривалось в Москве в 1653 году. Земский собор, созванный уже Алексеем Михайловичем, постановил: поддержать и принять гетмана с его землями. Ратификация этого договора произошла в Переяславле.

Волынь и Подолье с остатком левобережья были приобретены в ходе так называемых трех разделов Польши. В ходе двух первых разделов Россия в отличие от Пруссии и Австро-Венгрии не получила в свой состав ни одного клочка «нерусских» земель.

И только по третьему разделу Польши в 1795 г., когда окончательно исчезло Польско-Литовское государство, Россия приобрела собственно литовские земли. На том основании, что Литва была русским государством. Другим русским государством в XIV–XVI веках.

Олег ГРУЗДОВ

Украинофильство от австрийского генштаба

САМО слово «украина» – очень древнее. Первый раз оно упоминается в летописи XII века. Хотя название «украинец» появилось лишь в XIX веке. Но не в России, а в Австро-Венгрии стараниями и усилиями австрийского генерального штаба. Сразу следует упомянуть и группу литераторов-украинофилов, в том числе Ивана Франко и Лесю Украинку. Это была единственная «политическая» дама, которая как раз и участвовала в создании украинофильства для будущей украинизации.

Самим понятием «украина» пользовались в XVII–XVIII вв. применительно к левобережной Украине, понимая под этим слободскую окраину – Харьков и т.п. Также термин употреблялся в отношении нынешних Черниговской и Сумской областей. Но означал он именно «окраину» прежде всего русского государства. А отнюдь не польского. Потому что большая часть этих земель никогда не входила ни в состав Великого княжества Литовского, ни в состав самой Речи Посполитой.

Ведь Харьков не только город рус­ского заложения 30-х гг. XVII века. Он был основан на Московской земле русскими людьми. Теми, кто оказался на территории Речи Посполитой и решил оттуда уйти. Русские их считали мигрантами, но своими. Поэтому разрешение было получено от московского царя, тогда еще первого Романова – Михаила Федоровича.

Так что в нынешних своих границах Украина, безусловно, не историческое государство. Хотя в короткий промежуток времени борьбы гетманов Украина как государство все-таки существовало. Оно состояло из довольно крупных областей, хотя и негубернского масштаба. Возглавляли их польские полковники. Это были три воеводства: Киевское, Черниговское и Полтавское.

Город европейской культуры

УЖЕ в ХV в. русские оставались во Львове православными. Их соборная церковь стояла на Русской улице. А то, что сейчас она пишется как «Руськая», менее русской ее не делает. Но при этом, когда наступал праздник ремесленного цеха или торговой корпорации, православные были обязаны вместе с католиками идти в костел. Там они стояли во дворе – внутрь не пускали. За присутствие на празднике с них в пользу костела брали мзду. Наверное, не очень большую. Только ведь это дикое унижение. Потому что в православные праздники католики со своими собратьями по цеху не ходили к православному храму. И так было веками.

Жителей этих мест – Львовской, Ивано-Франковской и половины Тернопольской областей – на протяжении 600 лет муштровали как рабов западноевропейцев. Сначала поляков, потом – авст­рийцев и поляков.

И когда в 1914 г. русские войска освободили/захватили (тут как угодно) Львов, то все население их встречало цветами. Но благодаря большевикам Россия не стала победительницей в Первой мировой войне. И попали несчаст­ные галичане в состав русских земель при Сталине. К тому, что они и так были рабами западноевропейцев, добавилось то, что они попали под власть большевиков.

Львов австрийцы называли Лемберг. Но ни поляки, ни малороссы никогда так его не называли. Это город тончайшей европейской культуры. Причем в период рассвета наибольший отпечаток там оставили итальянцы, построив самые лучшие здания, в том числе и светские.

А вообще-то Львов основан в XIII веке. Сначала партнером, а потом другом Александра Невского – великим князем Волынским и Галицким Даниилом. Основан им и еще один город – Холм. Даниил его больше всего любил. Сейчас город называется Хелм и находится в Польше. Сталин его полякам подарил, а город-то наш.

Подкарпатская Русь

НЕБОЛЬШИМ, но довольно обособленным регионом Украины является Подкарпатская Русь. Так она называлась исторически. Или, как говорят сейчас, – Закарпатская область. Она даже приобрела название не Ужгородская – по административному центру, а именно – Закарпатская, поскольку была за границей. И довольно долго. Она входила в Австро-Венгрию, после распада которой в 1919 г. вошла в состав Чехословакии, где чувствовала себя неплохо. Население области полагает себя русинами. И делится в своем сознании, или самоидентификации, на две части: большую, которая считает себя русинами, самостоятельным народом и больше ничего, и меньшую, которая также считает себя русинами, но для них это означает, что они русские. Причем обе части закарпатского населения не признают себя украинцами. Дело доходило до того, что в советском паспорте рукой владельца иногда было зачеркнуто слово «украинец» и написано «русин». А милиция тогда на это не обращала внимания и делала вид, что это ее не касается.

Может быть, Подкарпат­ская Русь прекрасно чувствовала себя со словаками, хотя ни от одного русина никто этого не слышал, но с Москвой они чувствовали себя значительно лучше, чем с Киевом. Быть может, поэтому там сохранился выговор, чрезвычайно близкий к классическому московскому диалекту. Звук «г» там произносят точно так же, как русские. И быть может, это значительно более русский диалект, так как менее всего напичкан иностранными заимствованиями. Он русский, и значительно более русский, чем тот язык, на котором сейчас говорят в Москве.

Русские украинцы CCСР

КОГДА в Киеве в 1917 г. впервые созвали центральную украинскую Раду, то она обратилась к российскому Временному правительст­ву с просьбой о признании автономии Украины. Никто даже не смел заикнуться о полном суверенитете. На что Временное правительство, далеко не самое патриотическое, ответило следующим образом. Во-первых, мы за автономию. Во-вторых, это вопрос парламентский: дождитесь Учредительного собрания, а мы этот вопрос решить не можем.

А в-третьих, вы имеете право претендовать на 4 губернии. А не на 10, как вы претендуете. Это еще без Донбасса. Вот так. Все-таки исторический подход преобладал даже тогда.

В итоге, сначала украинское гетман­ство ликвидировал Петлюра. А затем с легендарным атаманом и его вольным войском расправилась Красная армия, которую встречали как «свою».

Вот и сегодня ситуация на Украине особого удивления не вызывает. Когда речь идет о самоидентификации, то даже по переписи времен президента Кучмы русских на Украине где-то 1/5 часть – около 18%. Но называющих родным языком русский – 48% с долями. То есть люди, у которых стоит в паспорте «украинец», считают своим родным языком русский. Почему? Потому что та пятая часть русских – это люди, которые приехали на Украину после Великой Отечественной войны. А перед войной всех записали украинцами и никого не спрашивали, кто они такие. Так люди и существовали, особо не протестуя. Костромичи же не протестуют против того, что они костромичи. Это же все равно Россия.